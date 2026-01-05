專家提醒台V放膽創作 也要留意公關危機

VTuber積極跨域交流，春魚創意公司便與三立新聞網合作，推動虛擬主播報新聞活動，讓年輕一輩也能藉此接觸並了解專業新聞工作內涵。（陳善清提供）

VTuber在台灣近年發展如雨後春筍，專家發現整體能量不斷攀升，台灣VTuber（台V）具在地優勢，甚至獨立創作的「個人勢」流量也不輸有團隊幫忙的「企業勢」，還有不少受過配音訓練者加入，表現越發專業成熟及亮眼，但建議再怎麼放膽嘗試，也要留意公關危機問題。

個人勢流量不輸企業勢

傳統布袋戲也是「虛擬偶像」，與VTuber有相似處；霹靂布袋戲社群行銷企劃鄭朝益（刀編）分析，兩者本質無大差異，背後都有操作的人賦予角色靈魂，皆提供觀眾情感寄託與陪伴，而台V近年發展精彩，不論企劃、節目與各自IP經營，都愈趨成熟，整體能量不斷攀升，目前企業勢不多，市場有很大成長空間，建議台V創作者勇於探索，找出差異化並具備持續性的領域。

聲音、談吐是第二張臉

VTuber需由真人在螢幕後配音演出，配音員連思宇（叮噹）表示，台灣有不少接受配音訓練者投身V圈，聲音技術多少會加分，但真正左右訂閱數或影響力的仍是企劃、談吐、個性與互動魅力，建議聲線與角色外型、人設契合度可再加強，刻意反差則不能脫戲，畢竟聲音、談吐是「第二張臉」。

漫畫家韋宗成強調，精美的VTuber外型是吸引目光的入場券，建議設計時讓外型具強烈識別度；他也提到，台V優勢是在地化語言、親和力及「迷因」（網路趣梗）運用等，很多有活力的個人勢流量也能與企業勢分庭抗禮，但資金不足導致較少大型企劃，動態捕捉技術也有落差；部分台V企業在旗下VTuber面臨公關危機時處理失當，導致負面爭議延燒，甚至讓VTuber無預警「畢業」（離開圈子），也會消耗粉絲信任。

