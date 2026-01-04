英勇抵抗張文 余家昶告別式 女兒盼他不是英雄

1219北捷無差別攻擊案，首名罹難者余家昶在第一事發現場北捷台北車站M8出口處，奮勇阻止張文，不慎遭持刀砍殺不幸離世，昨日家屬在台北市懷愛館舉辦告別式。（記者孫唯容攝）

台北捷運去年十二月發生連續攻擊事件，英勇抵抗嫌犯身亡的余家昶昨日告別式，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都到場致意，棺木上覆蓋台北市市旗，並由總統府副秘書長何志偉覆蓋國旗，最高規格致敬；余的大女兒在靈堂上啜泣念出祭文，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」，表達對余家昶的無盡思念。先前民眾留下的紀念留言與紙條，將隨余先生的大體一同火化前往西方極樂。

余家昶告別式昨日下午於台北市懷愛館（二殯）舉行，何志偉、蔣萬安、張善政、台北市議會議長戴錫欽等政治人物都到場上香致意。告別式當中，蔣萬安、張善政頒發褒揚狀，感念余家昶將自身安危置之度外英勇抵抗犯嫌，何志偉代表總統府頒發褒揚令，並在演奏國歌過程中於棺木上覆蓋國旗，致上最高敬意。

請繼續往下閱讀...

余的大女兒在告別式哽咽表示，父親離開後，思念存在生活過的每一個角落，「時間或許能弭平傷痛，但思念不會，我們會一直想你」。面對各界將父親視為英雄，她說，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」，如果可以選擇，她寧願父親只是平凡地回家，而不是以這樣的方式被記住。她還說：「多希望在處理完這一切之後，你會突然出現在我面前，跟我說一句『嚇到了吧』。」

小女兒也哽咽說：「希望你托夢給我，讓我能賺大錢，帶姊姊跟媽媽環遊世界。」兩人言語中，透露出與父親的好感情，也道盡對父親的深深懷念。

民眾紀念留言 陪伴火化

原本設置於捷運台北車站及中山站的民眾留言牆與紀念紙條，昨也完整移至告別式現場，捷運公司先將約五九〇張民眾留言掃描拍照成電子檔，交由家屬留存紀念，民眾留下的紀念留言與紙條，將依照家屬意願隨同余先生的大體一同火化前往西方極樂。

余家昶悼念牆移至告別式會場，紙條將隨余先生一同火化前往西方極樂。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法