合歡山上煮熱湯 1500元飛了

保七總隊第九大隊合歡小隊在雪季期間取締違規行為。（太管處提供）

太管處加強執法 違爬武嶺停車場後方山徑 也要罰

下雪的天氣在山上來一碗熱湯很享受，然而合歡山因為地處國家公園範圍，遊客若在國家公園內煮熱食，小心被開罰單！內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處昨日公布，元旦假期前二天已經有五起遊客在山上炊煮被開單，也有遊客違規爬武嶺停車場後方山徑，太管處即日起將加強執法。

請繼續往下閱讀...

太管處指出，元旦假期賞雪遊客大增，但違規行為也很多，其中以武嶺停車場內炊煮違規最多，累計接獲五起檢舉通報，太管處、保七總隊合歡小隊立即派員前往查處，確認違規後依照「太魯閣國家公園區域內禁止事項」開一千五百元罰單！

太管處副處長林忠杉表示，統計去年開罰一三三件，違規熱點以佔用指定車位及任意停車最高，共開罰七十五件，其次是未經許可進入生態保護區有十四件、燃放煙火七件、未經核准於指定區域以外攀岩五件、違規露營搭帳篷三件等，都是民眾常犯的事項。

高山生態脆弱 不容傷害

林忠杉提醒，高山生態極其脆弱，任何一點人為干擾都可能造成不可逆的傷害，太管處去年九月五日起提高「太魯閣國家公園區域內禁止事項」裁罰標準罰鍰額度，包括違規停車起罰點提高為一千五百元，燃放煙火、鞭炮及烤肉提高至三千元，今年度也將針對合歡山區亂象與非法入園加強執法。林忠杉強調，增罰鍰額度不是以處分為目的，而是為了建立民眾對於山林環境的正確認知與尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法