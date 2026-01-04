（新北）打通道路瓶頸 板橋、鶯歌2處敲定

新北市板橋區四維路至大漢街的瓶頸打通過程艱辛，歷經數十次溝通協調，去年六月順利推動，圖為改善後。（新北市工務局提供）

新北市政府持續推動「瓶頸打通計畫」，提升通行與安全品質。新建工程處長簡必琦表示，瓶頸路段改善多採協議價購方式，關鍵在於地主配合意願，二〇二六年有多案協調中，目前已確定板橋新生街卅四巷及鶯歌鳳吉四街兩處瓶頸路段，預計二月及年底可完成改善。

新生街34巷、鳳吉四街 下月、年底完工

工務局長馮兆麟指出，早期多為聚落型態，先有道路後續才規劃都市計畫並逐步適用建築法規，部分道路未符合現行計畫道路寬度，加上土地多屬私人所有，形成瓶頸路段，常見視距不足、人車爭道等問題。

馮兆麟表示，自二〇一三年起推動瓶頸打通專案，新建工程處於二〇二五年完成汐止區康寧街四七四巷、新莊區瓊泰路至豐年街一二四巷廿弄、五股區民義路一段一八七號旁計畫道路、板橋區中正路一八三巷、土城區中央路四段一六五巷至中央路四段一二五巷廿五號，以及板橋區四維路至大漢街等六處瓶頸改善。截至目前，累計已打通一三八件瓶頸路段、總長約二．二八公里，不僅減少繞道、節省通行時間，也強化交通動線與救災安全。

減少繞道、通行省時 12年來完成138件

馮兆麟說，道路瓶頸打通後，有助提升人本用路安全與行車順暢度，並強化區域交通動線，市府將持續排除影響通行的關鍵節點，讓交通更安全、便利。

簡必琦表示，瓶頸案件因為都是採協議價購的方式，所以成案關鍵是地主的配合意願，今年度有多案仍協調中，確定已成案的案件有鶯歌鳳吉四街，經費約四千七百萬，因土地租約七月才到期，所以年底完工；板橋新生街卅四巷經費約一千二百萬，已開工，預定二月底完工。

新北市板橋區四維路至大漢街的瓶頸打通過程艱辛，歷經數十次溝通協調，去年六月順利推動，圖為改善前。（新北市工務局提供）

