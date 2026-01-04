新北推教育平權 弱勢課輔、科技學扶

新北市教育局表示，除提供低收入戶、身心障礙及原住民國小學童免費參與課後照顧外，市府善用科技，規劃科技化學習扶助方案，並與科技產業合作規劃弱勢課後輔導。（新北市教育局提供）

公私協力 學童免費課後照顧 整合線上學習資源 升學有陪讀

記者黃子暘／專題報導

新北市幅員遼闊，如何避免城鄉差距、家中經濟影響教育平權？新北市教育局表示，除提供低收入戶、身心障礙及原住民國小學童免費課後照顧外，市府善用科技，規劃科技化學習扶助方案，讓學習不受地域、時間限制，並與科技產業合作規劃弱勢課後輔導，以民間企業穩定經費支援學校依照學子需求開設多元課輔班；針對國中升高中、高中升大學的學子，也提供大學生陪讀、課後輔導與寒暑假營隊等資源。

企業金援 依學子需求開設多元課程

教育局統計新北市經濟弱勢學生人數，國小低收入戶三一一八人、中低收入戶二七一七人；國中低收入戶一三二九人、中低收入戶一〇三八人；高中職低收入戶一三六四人、中低收入戶九四二人。

教育局指出，新北全面推動科技化學習扶助，整合線上學扶、AI語音辨識、隨機題庫與跨平台記錄，提供弱勢及偏鄉國小學生不限時地、免費學習補強，教師可依智慧診斷結果掌握學子學習進度，進一步為孩子指定個別化任務；另外，偏遠學校由教材公司免費提供學習帳號學習。

獎勵提升學力 大專院校開寒暑假營隊

此外市府自二〇一二年起與科技企業合作推動「微星有愛．學生有福」弱勢課後輔導，十三年來由企業出資支持學校依照學子需求開設多元課程，一萬多名弱勢學童受惠。

教育局表示，在國中升高中階段，市府規劃「學力Up」獎勵金協助學校推動學力提升措施，高中升大學則有與國立台灣大學合作的「升學輔導種子計畫」，部分學校也與大專院校合作引入大學生陪讀、課後輔導與寒暑假營隊資源協助。

議員籲增偏鄉預算、加強師資培育

市議員陳偉杰分析，在數位教育上，新北城鄉仍存在載具汰換、網路速度等差異，呼籲市府針對落差較大的區域加強預算，並擴大與社福團體、地方社區大學等單位合作協助偏鄉學子，補足偏鄉師資、專業課輔、心理支持與科技應用不足，並要強化交通接送、餐食補助與學習安全等配套，讓學童安心留校。

市議員陳乃瑜說，偏鄉應加強師資培力，由民間基金會培養師資，讓教師在教學場域自我學習和實現自我價值、留在偏鄉任教，轉化成培育學生的養分，並加強偏鄉師資培訓與支援，讓學童獲充足教育資源，除了硬體設備，文化藝術的可近性也需要加強。

