原鄉咖啡好風味 宜蘭設交流平台

宜蘭雲端紅土咖啡莊園的咖啡豆獲得評鑑頭等獎。 （記者王峻祺攝）

記者王峻祺／專題報導

台灣原鄉咖啡獨特海島風味令人著迷，日治時期最早引入一五〇棵樹種後，歷經百年環境淬鍊，栽培面積最大宗的阿拉比卡，已出現包括鐵比卡等品系變異；宜蘭雖僅種植十公頃，但生豆評鑑驚豔各界，去年蘭陽原創館更成立全台部落交流平台，打造精品化形象盼躍上國際市場。

大同、南澳 年產5千多公斤

全台咖啡栽培面積超過一千公頃，產值約十億元，主要產區在屏東、嘉義和南投。宜蘭分布大同、南澳鄉一帶，每年平均可產五千多公斤，因山坡地排水好、溫差大，加上採自然草生的小面積栽種方式，造就出質地溫和、餘韻長的風味。

請繼續往下閱讀...

雲端紅土咖啡豆 獲評比頭等獎

宜蘭看準近年部落咖啡朝精品化走向，去年成立台灣首座部落咖啡交流平台，並以光覺咖啡為據點，網羅全台五個縣市的九款部落咖啡豆評比，種植於宜蘭雲端紅土咖啡莊園一舉摘下頭等獎，迷雅薩咖啡莊園則分別拿到優等獎及精品獎。

雲端紅土咖啡莊園的咖啡農許阿榮，在大同崙埤部落種植六百棵鐵比卡果樹，連續十六年靠著草生栽培打響知名度。他說，經宜蘭氣候的洗禮，每年咖啡風味略有差異，前年產量豐收，去年卻銳減，不過味道卻很獨特，果實大、豆子小，去皮烘乾後，還有略帶香蕉果香。

宜蘭大學通識教育中心副教授兼原住民族學生資源中心主任王進發指出，宜蘭海拔雖不高，但濕度、溫度及排水均適合生長，尾韻有著多層次風味；蘭陽原創館執行長王嘉勳說，交流平台除讓農友展現台灣山林咖啡的多樣風貌，也盼吸引民眾深入認識部落咖啡的潛力與價值。

雲端紅土莊園咖啡農和精品咖啡推手夏連光（左）交流部落咖啡。（記者王峻祺攝）

蘭陽原創館成立全台部落交流平台。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法