高虹安政見 慈雲空橋2025完工跳票

新竹市議員曾資程嘆高自己獲政治利益，卻犧牲居民權益。（曾資程提供）

新竹市長高虹安二〇二二年競選市長時對關埔地區居民承諾慈雲空橋全區十二座要在二〇二五年完工，如今已二〇二六年，關埔慈雲空橋連一座也未完工，政見確定跳票，市議員曾資程批高虹安的政治操作扭曲公共建設初衷，並還原關埔慈雲空橋規劃的前世今生，認為政治人物不能只想獲取政治紅利，負責任的政策，不是喊口號，而是尊重都市計畫，透過細節討論與凝聚共識，讓公共資源發揮最大效益。

市府：4座進度近6成 預定五月完工

市府工務處表示，關埔空橋計畫目前以編號二到五號的慈雲路空橋及編號十號的慈濟路空橋由市府規劃設計及興建。慈雲路空橋目前工程進度五九．五〇％，預定今年五月完工。

吊裝作業 10日起慈雲路部分車道封閉

本月十日起將陸續階段性封閉慈雲路部分車道，以進行鋼構工作平台吊裝工程。另編號十號空橋預計今年三月完成細部設計並辦理後續工程招標工作，預計二〇二七年底完工。

都發處則說，關埔空橋十二座已有五座由民間捐建，其中一座空橋正進行最後橋體細部修正階段，預計農曆年前可完工啟用。其餘則陸續辦理都市設計審議作業、細部設計作業 。

曾資程說明，關埔地區的空中行人步道橋，不是一夕間冒出的政策構想，是歷經多年地方陳情、議會監督與都市計畫討論的公共建設議題。由於居民與里長反映慈雲路車流量大、道路寬達卅公尺，人車衝突嚴重，學童與長者過街風險高，他接獲陳情後，率先在議會提出相關提案，多次質詢市府，要求將空橋納入整體都市計畫檢討。

曾資程說，需要專業評估與長期規劃的關埔慈雲空橋，卻在二〇二二年被快速推入選舉攻防中。當時高虹安競選期間提出二〇二五年慈雲路空橋全區完工承諾，卻忽略都市計畫的現實限制。事實上，原先規劃串接的部分空橋節點，涉及私有土地尚未開發，是全區完工的結構性破口，卻被高虹安當作政治口號對外宣示。

新竹市長高虹安2022年承諾2025年慈雲空橋全區完工已確定跳票。（曾資程提供）

