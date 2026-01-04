桃園希望工程獎學金 21學生獲獎

桃園市長張善政與希望工程獎助學金得獎的學生合影。（記者謝武雄攝）

桃園市一一四學年度希望工程獎助學金昨在桃園高中舉辦頒獎典禮，共有廿一名清寒學生獲獎，其中，永豐高中學生闕立程國二時父親失聯，他和母親相依為命，他一度對未來感到迷惘，如今勇敢向前，畢業後想要就讀軍校為國效忠。

希望工程獎助學金今年高中組十一名、每人八萬元，大專組十名、每人十二萬元，為桃園市個人金額最高獎助學金，頒獎典禮前進行分組主題交流活動，每組五到六人，市長張善政、教育局長劉仲成下場和學生交流。

啟英高中林筑嬪國小時父母離異，由母親拉拔長大，她將這筆獎助學金用於學習與生活所需，包括文具、交通費及舞蹈課程進修，期望在專業能力與課業表現上持續精進，由於在表演藝術科排名名列前茅，未來希望升學台灣藝術大學或台北藝術大學。

彰化師範大學數學系二年級廖珮庭是二度獲得這項獎助學金，她很感謝這筆款項給予經濟上的協助，讓她得以減輕生活壓力，專心投入課業、教育學程及志工服務，透過志工服務更深刻體會到教育不只是知識的傳遞，更是陪伴與理解，自我期許將來成為願意傾聽、理解學生的教育工作者。

