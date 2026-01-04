為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園希望工程獎學金 21學生獲獎

    2026/01/04 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市長張善政與希望工程獎助學金得獎的學生合影。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政與希望工程獎助學金得獎的學生合影。（記者謝武雄攝）

    桃園市一一四學年度希望工程獎助學金昨在桃園高中舉辦頒獎典禮，共有廿一名清寒學生獲獎，其中，永豐高中學生闕立程國二時父親失聯，他和母親相依為命，他一度對未來感到迷惘，如今勇敢向前，畢業後想要就讀軍校為國效忠。

    希望工程獎助學金今年高中組十一名、每人八萬元，大專組十名、每人十二萬元，為桃園市個人金額最高獎助學金，頒獎典禮前進行分組主題交流活動，每組五到六人，市長張善政、教育局長劉仲成下場和學生交流。

    啟英高中林筑嬪國小時父母離異，由母親拉拔長大，她將這筆獎助學金用於學習與生活所需，包括文具、交通費及舞蹈課程進修，期望在專業能力與課業表現上持續精進，由於在表演藝術科排名名列前茅，未來希望升學台灣藝術大學或台北藝術大學。

    彰化師範大學數學系二年級廖珮庭是二度獲得這項獎助學金，她很感謝這筆款項給予經濟上的協助，讓她得以減輕生活壓力，專心投入課業、教育學程及志工服務，透過志工服務更深刻體會到教育不只是知識的傳遞，更是陪伴與理解，自我期許將來成為願意傾聽、理解學生的教育工作者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播