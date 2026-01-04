桃捷棕線先期工程 3度流標

桃捷棕線先期工程主要是對萬壽路兩旁工程環境進行整理。（記者謝武雄攝）

市府去年底開工承諾跳票 捷工局：先期工程不會影響主體工程進度

桃園市政府捷運工程局規劃捷運棕線先期工程，原本目標在去年底開工，可是工程三度流標，桃園市議會民進黨團總召李宗豪在臉書發文，直批「棕線遲遲等不到開工，市府承諾去年底開工跳票」，要求市府提出具體因應作為，也有必要向市民說明清楚，不要讓龜山區的重大建設持續空轉。

基本設計工程經費 工程會下週簽核

捷工局副總工程司魏光譽表示，捷運棕線綜合規劃報告是前年三月一日經中央核定，隨後捷工局提出「基本設計工程經費計畫書」送交通部、公共工程委員會審議，工程會去年九月廿三日邀集相關部會人員現勘並召開審議會議，預估要到下週才會簽核計畫書，棕線細部計畫仍未核定，先期工程只是打通騎樓、路樹移植及阻礙通行設施拆除等工作，與捷運主體工程無關。

車站工程 明年下半年度才會開挖

魏光譽說，棕線主體工程將分為機電、土建分開招標，由於「基本設計工程經費計畫書」仍未核定，仍在公開閱覽階段，核定後才可上網招標，決標後大約要經過數個月的工程設計，車站工程在明年下半年度才會開挖道路，因此目前棕線先期工程流標，並不會造成棕線整體通車時程延後。

魏說，棕線利用龜山萬壽路沿線設置場站連接新北迴龍，車站地區開挖車流繁忙的萬壽路，將導致民眾沒有路肩可行走，為了維持施工期間民眾通行的安全，因此市府規劃先期工程，歷經三次招標，無廠商投標而流標，捷工局將檢討招標內容。

議員要求解決 不要讓重大建設空轉

李宗豪強調，棕線建設對龜山人非常重要，攸關鄉親通勤、孩子就學，他在議會多次質詢進度，捷工局長劉慶豐信誓旦旦地說棕線先期工程去年底前就會開工，棕線在前行政院副院長鄭文燦任內積極協調下，前年三月一日獲政院核定通過市府綜規報告，如今已經超過一年，連續流標三次，無法成功發包，市府承諾又跳票，龜山人期待已久的棕線遲遲等不到開工，市府必須設法解決，不要讓龜山的重大建設持續空轉。

