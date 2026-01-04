為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    頭份北橫地下道 將施工改善積水

    2026/01/04 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    擺脫「晴天也積水」惡夢！苗栗北橫地下道將改善。（苗縣府提供）

    擺脫「晴天也積水」惡夢！苗栗北橫地下道將改善。（苗縣府提供）

    苗栗縣北橫地下道頭份市路段，長期以來出現積水問題，苗栗縣政府近期規劃針對頭份往三灣鄉路段進行改善工程，目的為路基強化與排水系統優化，預計透過將現有路基改為RC路基版以及加設排水孔、設置導流管等措施，改善非雨天北橫地下道也會積水疑慮，經費約六百萬，目前正討論交通維護計畫，若審核順利通過，廠商將進場施工，預計今年三月底完工。

    北橫公路串聯頭份、三灣到南庄鄉，頭份市段的地下道因地形因素，每逢大雨常有積水災情，不時也出現晴天路面冒水問題，令往返的機車族常向民代或在網路社群反映，強烈要求改善。

    苗縣府交通工務處表示，改善工程包括〇．四〇二公里至 〇．四一四三公里處，設置長度約十二．三公尺的「鍍鋅鋼板」，強化路面結構並設導流管輔助排水；地下道內部積水較嚴重的〇．四一九公里至〇．四九八公里路段將在既有側溝處，以每五公尺為間隔，設置共十六處排水孔。

    另外，縣府交工處規劃，為確保承重、針對北橫地下道路面反覆破損問題，因常有大車行經，既有CLSM（控制性低強度回填材料）路基面對高強度車流穩定性不足，將挖除〇．四一九公里至〇．五九公里之間的多個區段，採取「挖除CLSM並鋪設RC（鋼筋混凝土）路基版」的做法，厚度達四十五公分。

