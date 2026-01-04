增旅宿量能 朴子推歷史人文風貌街區

朴子市有多處歷史文化景點，是文化小旅行的熱門地點。（記者林宜樟攝）

9日召開說明會 預計2月公告規劃後 民眾可依規定申辦民宿

嘉義縣朴子市有多處歷史文化景點，具觀光潛力，但多數區域位於都市計畫範圍，目前無法設立民宿，住宿量能不足；嘉義縣文化觀光局推動將朴子市多數區域劃設為「具人文或歷史風貌區域」，將在一月九日召開說明會，聽取地方意見，預計於二月完成公告，讓業者能合法設立民宿，提升住宿量能。

位海區核心圈 擁多項宗教人文景點

縣議員姜梅紅說，朴子市為海區核心生活圈，具醫療、教育、商業與文化優勢，且有配天宮、東石郡役所、刺繡文化館、水道頭文創聚落、清木屋等宗教人文景點，具文化旅宿發展潛力，但「民宿管理辦法」現行規定限制都市計畫住宅區不得設置民宿，旅宿量能長期不足。

姜梅紅表示，近年「生命捕手」、「阿叔」等戲劇在朴子市拍攝，帶動觀光熱潮，卻因旅宿設施不足，遊客無法留宿，夜間及在地消費無法延伸，隨著鄰近的故宮南院二館、台積電先進封裝廠與大型OUTLET將陸續完工，住宿需求缺口將會擴大。

南院二館、台積電新廠完工後 需求擴大

姜梅紅在議會提案請縣府進行「朴子市歷史人文風貌街區」規劃，盤點納入具歷史文化潛力區域，可設立民宿，提升在地接待能力，帶動觀光成長與地方經濟，獲得莊信宗、江季珍等議員連署及大會審議通過。

縣文化觀光局副局長宗金蘋表示，朴子市多數區域位於都市計畫範圍，無法設立民宿，因此推動劃定「具人文或歷史風貌之相關區域」，促進地方文化保存與觀光發展，目前規劃將多數區域納入範圍，一月九日下午兩點將在朴子市公所舉辦說明會，說明規劃方向，讓居民與各界表達意見，公告完成後民眾可依規定申辦民宿，提升住宿量能。

