《信仰、殉情、意外...》台南運河一百年 府城故事的記憶線

台南運河承載信仰、悲歡與城市記憶的百年時光之河。（記者洪瑞琴攝）

台南運河今年開通百年。此一全台首條人工運河，不僅改寫城市地景，也在百年間承載信仰、悲劇與政治震盪，成為一條「會說故事」的城市記憶線。

前南市文獻委員鄭道聰說，一九二六年四月廿五日台南新運河通航，為配合盛事，祀典大天后宮「鎮南媽」提前出巡遶境，全市總動員參與，轟動全台，民間遂流傳「台南媽祖開運河」的俗諺。另有俚語「運河無蓋，欲死免驚無地」，反映早年生活困頓與無奈。運河開通後，投河事件頻傳，海關職員吳皆義（或吳皆利）與藝妲陳金快的殉情案，更被改編為電影《運河殉情記》，使運河成悲劇與傳說交織之地。

一九六二年龍舟賽期間，一艘載滿觀眾的廢船發生事故，造成廿二人溺斃，市府因此停辦龍舟賽十一年，成為老台南人心中難以抹去記憶。二〇〇四年三一九槍擊案偵辦期間，「在運河撈槍」傳聞，也讓運河成承載政治震盪象徵空間。

鄭道聰認為，百年紀念不應只止於慶祝，更應正視運河曾承載的悲傷，建議結合水陸法會等儀式，讓運河得以「安身、安魂」，再繼續陪伴台南走向下一個百年。

