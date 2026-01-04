民進黨南市長初選 陳亭妃、林俊憲溪北造勢

立委林俊憲（左）昨在新營舉辦大溪北團結大會造勢，和支持者熱情握手。（記者楊金城攝）

民進黨台南市長初選激戰，再過八天就要進行民調，立委陳亭妃昨天舉辦「行動政府」鐵馬行動繞行溪北造勢，她說，如獲得提名，願做最大「桶箍」團結黨內。立委林俊憲在新營舉辦大溪北團結大會造勢，逾萬名支持者到場，他強調，只有他在初選後才能團結最大力量，台南一定要贏才能確保二〇二八總統大選。

陳：當桶箍團結黨內

陳亭妃也暗諷對手，「不是只有選舉才來」、「有農損，忽然有人出來說他爭取的」、「她比別人年輕，五十歲出頭，正是當衝、當勇為大家打拚」。她說，八年來，她從未離開過溪北地區，一直蹲點，從東山騎鐵馬出發，希望「東山再起」贏得市長提名、年底選戰。

初選造成黨內分裂？陳亭妃表示，初選以來她受到許多攻擊、抹黑，但她都「吞下去」視為磨練、考驗，如獲提名，願做最大的「桶箍」，初選後大家團結、往前邁進才是最重要。

林：規劃溪北捷運網

林俊憲強調，只有他在初選後才能團結最大力量，年底市長選舉台南一定要贏，才能確保二〇二八年總統大選。立委郭國文呼籲民眾支持林俊憲，「選錯人恐怕會走回頭路」。

林俊憲承諾說，未來新台南發展第一步從溪北大新營地區開始，只要他做市長，立即啟動溪北捷運網規劃，也有完整的福利政策顧老人、孩童和年輕人，他做市長讓人有信心、安心，能爭取中央最多資源，做人正派，也不會亂來，以後市民可檢驗他的政見，「對帳」有無實現。

立委陳亭妃（中）昨天展開鐵馬行動繞行台南溪北造勢。（記者楊金城攝）

