去年台南0121震災 6戶重建歡喜入厝

慈濟及施工團隊把房屋內部裝修完成。（記者劉婉君攝）

慈濟捐助重建並送上鍋子、棉被、年糕等12項入住禮

去年〇一二一地震重創台南山區，造成楠西、玉井、左鎮等區許多建築物毀損，在震災即將滿一週年前夕，慈濟慈善事業基金會協助其中六戶受損嚴重的住戶，以預鑄屋方式完成原地重建，昨天歡喜入厝。另外，還有七十戶集合式住宅「大愛福利園區」，去年六月動土，預計年底竣工。

住戶：預鑄屋很堅固 內部也裝修好

慈濟基金會在市長黃偉哲的見證下，在楠西區密枝里舉行安心預鑄屋捐贈儀式，並送上鍋子、棉被、年糕等十二項入住禮給住戶，還貼上春聯及分享幸福湯圓，楠西區長何榮長、玉井區長顏振羽、左鎮區長李燿州均到場祝賀。

馬姓住戶感謝市府與慈濟協助，施工團隊從去年六月開始興建，中途遇到颱風及豪雨，仍以最快速度完成，房子耐震級數很高，無論是地面或牆面都用厚實的鐵，感覺很安心；李姓住戶說，房子蓋得很堅固，原本以為內部必須自行裝修，沒想到慈濟及施工團隊都處理好了，非常感謝。

黃偉哲：感謝慈濟展現公私協力價值

黃偉哲感謝慈濟在災後第一時間趕到現場，提供災民熱食及心靈撫慰，後續又克服路途及施工上的困難，讓災民可以在最短的時間內擁有安全且堅固的住所，展現公私協力的價值。由於申請預鑄屋的條件必須是產權自有、須拆除舊屋原地重建，種種法規與實際工程上的限制，共有六戶提出。

慈濟志工陳金柱與張天鳴表示，預鑄屋採工廠生產再到現地組裝模式，有效縮短施工期、提升結構品質。因重建的基地多位於產業道路沿線或深山，需克服道路狹窄與地勢限制，牆板吊掛作業具挑戰性，為了讓受災戶盡早安居，以最快速度重建。

70戶「大愛福利園區」 估年底竣工

慈濟另外協助利用位於楠西區楠西段水利署的舊宿舍，異地重建大愛福利園區，採RC構造三層樓建築，共有七十戶，包含套房五十二戶、雙人房十八戶。

慈濟慈善事業基金會舉行安心預鑄屋捐贈典禮，助去年0121震災受災戶入住，並送上12項入住禮。（記者劉婉君攝）

