田中中正斗中路口庇護島 3天挨撞4次

彰化縣田中鎮中正路與斗中路口，新設庇護島啟用3天內就發生4起撞擊事故。（民眾提供）

彰化縣近年陸續在重要市區路口增設行人庇護島，卻因汽車衝撞事故頻傳引爆質疑之聲，繼彰化市彰南路去年被連撞達十八次後，田中鎮中正路與斗中路口新設庇護島（見圖，民眾提供），也在啟用後三天內發生四起撞擊，遭疑宛如「交通陷阱」，交通處則強調，庇護島的設置均符合規範。

交通處︰設置符合規範

田中鎮中正路與斗中路口的行人庇護島於去年十二月卅一日啟用，警方統計，十二月卅一日啟用當天上午九時五十分、今年一月二日下午二時與三時十五分，發生車輛左轉時碰撞庇護島事故，另有至少一件未報案的自撞，部分居民反映，庇護島位置過於靠近路中央，轉彎時稍不注意就會撞上，行車風險反而增加。

蕭姓民眾痛批，庇護島彷彿「巨大障礙物」，設計明顯有問題，標示也不夠清楚，根本是交通陷阱；但另有路人肯定庇護島，他們認為癥結是汽車駕駛的不良行車習慣。

對此，田中鎮公所已規劃於一月十四日會同縣府交通處、警方等單位進行現場會勘，警方也強調將加強巡邏，提醒駕駛注意路況。彰化縣交通處則表示，庇護島的設置均符合道路交通安全規範，已考量大型車輛轉彎軌跡，繪製轉彎導引線，以兼顧行人安全與車輛通行需求。

