為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    田中中正斗中路口庇護島 3天挨撞4次

    2026/01/04 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣田中鎮中正路與斗中路口，新設庇護島啟用3天內就發生4起撞擊事故。（民眾提供）

    彰化縣田中鎮中正路與斗中路口，新設庇護島啟用3天內就發生4起撞擊事故。（民眾提供）

    彰化縣近年陸續在重要市區路口增設行人庇護島，卻因汽車衝撞事故頻傳引爆質疑之聲，繼彰化市彰南路去年被連撞達十八次後，田中鎮中正路與斗中路口新設庇護島（見圖，民眾提供），也在啟用後三天內發生四起撞擊，遭疑宛如「交通陷阱」，交通處則強調，庇護島的設置均符合規範。

    交通處︰設置符合規範

    田中鎮中正路與斗中路口的行人庇護島於去年十二月卅一日啟用，警方統計，十二月卅一日啟用當天上午九時五十分、今年一月二日下午二時與三時十五分，發生車輛左轉時碰撞庇護島事故，另有至少一件未報案的自撞，部分居民反映，庇護島位置過於靠近路中央，轉彎時稍不注意就會撞上，行車風險反而增加。

    蕭姓民眾痛批，庇護島彷彿「巨大障礙物」，設計明顯有問題，標示也不夠清楚，根本是交通陷阱；但另有路人肯定庇護島，他們認為癥結是汽車駕駛的不良行車習慣。

    對此，田中鎮公所已規劃於一月十四日會同縣府交通處、警方等單位進行現場會勘，警方也強調將加強巡邏，提醒駕駛注意路況。彰化縣交通處則表示，庇護島的設置均符合道路交通安全規範，已考量大型車輛轉彎軌跡，繪製轉彎導引線，以兼顧行人安全與車輛通行需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播