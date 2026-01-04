為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    參觀竹山竹藝燈會 160國際交換生讚嘆

    2026/01/04 05:30 記者張協昇／南投報導
    160位國際交換學生參觀竹山竹藝燈會，一起開心合影。（竹山鎮公所提供）

    160位國際交換學生參觀竹山竹藝燈會，一起開心合影。（竹山鎮公所提供）

    南投竹山鎮目前正舉行竹藝燈會，竹山鎮公所二日晚間邀請來自中部多所大學的一百六十名國際交換學生前來參觀燈會，讓世界各國青年近距離認識竹山深厚的竹工藝美學，推廣台灣竹藝文化，藉此深化國際交流。

    竹山鎮今年竹藝燈會以代表竹山的「竹」與二〇二六生肖「馬」為主軸，打造多組以竹構為基底並運用不同媒材與編織技法的花燈，也融合現代設計語彙，呈現傳統與當代的交錯，將展演至三月七日。

    竹山鎮公所前晚邀請彰化師範大學、雲林科技大及亞洲大學等多所大學的國際交換學生參觀燈會，由鎮長陳東睦化身導覽人員，向學生們介紹花燈的設計理念及創作特色，其中絢麗的主燈「馬躍蝶舞」展現竹工藝的細膩與沉穩韻味，展演時產生的光影律動，更讓學生們讚嘆不已。

    此外，燈會現場也設有美食攤車，提供特色餐飲，讓學生們在欣賞藝術之餘，也能品嚐台灣在地美食。

    陳東睦表示，希望藉此讓來自不同國家的青年學子看見台灣地方文化的創意與深度，也為地方文化走向國際奠定良好基礎，讓更多國內外朋友認識竹山、看見竹藝。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播