    首頁 > 生活

    串聯兩公園 北投三層崎花海2/11登場

    2026/01/04 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    擁有「台版富良野」的北投三層崎花海，將於二月十一日起於北投社三層崎公園登場，展期至三月十五日。台北市工務局公園路燈工程管理處指出，今年花季以「花願同行」為主題，將賞花體驗轉化為結合散步、感受與祈願的行程，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園兩大園區，透過S型花路引導動線，串接花海景觀與櫻花步道，邀請民眾走進北投。

    公園處表示，三層崎公園與嗄嘮別公園皆坐落於北投大屯山系之下，各有不同景觀特色。三層崎公園以層疊起伏的地形結合壯麗花海，運用GPS定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，搭配薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等十六萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀；相鄰的嗄嘮別公園則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽約六十株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及台北盆地，呈現北投由近而遠展開的春日樣貌。

    公園處說明，本屆花季不僅著重園區內的賞花景觀，也透過整體動線規劃，延伸賞花行程的移動體驗。民眾可騎YouBike自三層崎公園前往嗄嘮別公園，僅須約六分鐘車程，輕鬆串聯兩處賞花場域。

