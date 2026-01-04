《北投參香祈福》賴清德︰台灣去年經濟成長 贏過「歹厝邊」

總統賴清德（中）昨日前往台北市「洲美三王宮」參香祈福，強調台灣去年總體經濟成長率贏過隔壁的「歹厝邊」。（記者方賓照攝）

總統賴清德昨前往台北市北投洲美屈原宮、三王宮參香祈福，也順道向在地鄉親來一場「國政報告」。他指出，台灣去年全國人民打拚，總體經濟成長率來到七．三七％，是亞洲四小龍第一，更勝日、歐、美等國，而且還贏過隔壁的「歹厝邊」（指中國），拉開一段距離。

賴清德提及，將來輝達要進駐北投士林科技園區（北士科），是在地很大的福音，以後要找到好工作，不用跑太遠，在地就有好頭路。他也向民眾報告，去年台灣人民打拚，總體經濟成長率來到七．三七％，是亞洲四小龍第一，國民平均收入將近四萬美元，股市兩萬九千多點，表示大家一起打拚，經濟越來越進步發展。

他說，經濟發展應該要全民共享，自前總統蔡英文上任來，不斷減稅，擺脫過去「中華民國萬萬稅」的印象，如今有四、五十％的人不用繳所得稅，而是靠所得在全體前一％的人，來負擔較多稅款；近十年，政府也替公務員加薪四次，共十四％，每年也提高基本工資，從月薪二萬八元到現在二萬九五〇〇元。

賴清德也細數，前總統陳水扁時代行政院有通過十年的長照計畫，可惜在前總統馬英九執政八年內經費都不夠，一年才五十億元左右，長照據點才七百多個，照服員薪資不到三萬元，蔡英文上任後大力推動長照2.0，現在長照據點已經來到一．五萬個，到他接任總統時，長照經費一年已經來到八百多億元，去年則編列了九百多億元。

