搭北捷手機掃碼 有人讚速度快 有人不成功

旅客曾先生說平常習慣使用「Line Pay」，不過稍早進站時發現北捷尚未納入，後續使用「全支付」掃碼，順利進站。（記者孫唯容攝）

開放首日 雙北公車狀況大致良好 多數乘客仍用悠遊卡

台北捷運、公車開放手機QR Code乘車掃碼首日，多數人使用順暢，不過仍有部分民眾使用卡關。台北捷運也在昨天開放信用卡感應，首波開放使用台新卡，使用人數相對稀少。此外，雙北公車昨也開放使用QR Code掃碼乘車，使用狀況大致良好，多數乘客仍然是用悠遊卡等數位卡證搭乘。

請繼續往下閱讀...

使用QR Code乘車碼佔0.8％ 用信用卡0.1％

北捷指出，截至下午四時，總運量為九二．九萬，使用QR Code乘車碼搭乘的旅客人次為七六一五、約佔〇．八％，使用信用卡感應搭乘的旅客約一三八八人次，約佔〇．一％。

旅客鄭先生︰透過「悠遊付」進出站順暢

根據記者實測，透過「悠遊付」掃碼進、出站，過程皆順暢；旅客鄭先生表示，自己同樣使用「悠遊付」方式進站，速度很快，未來忘記帶實體卡片，只要帶手機也可進站。

來自高雄的曾先生和朋友到台北玩，他說，在高雄已習慣使用「Line Pay」搭乘，不過稍早進站時才發現北捷尚未納入，後續使用「全支付」儲值掃碼順利進站，付款後也會出現通知，多元支付可以用銀行帳戶儲值，就不用帶卡，也不需要排隊儲值，相當方便。

若不成功 北捷︰調高手機亮度、角度

不過也發生不順利的情況，劉小姐使用「iPASS MONEY」的乘車碼掃碼進站，卻顯示不成功、無法進站，她表示感到相當不方便，認為還是改刷卡比較實際。北捷回應，「iPASS MONEY」連線交易正常，後台運作也正常，無法確認當時民眾手機狀況，呼籲使用者，適度調高手機螢幕亮度，並注意手機感應角度。

北捷站務處副處長黃皇憲指出，根據上午觀察，部分民眾會分不清多元支付的支付碼，與搭乘北捷需使用的乘車碼不同之處，民眾要多花時間找到適合自己的支付工具來使用，改變習慣需要時間。

