    首頁 > 生活

    台北大巨蛋商圈抵用券 使用率低於6％

    2026/01/04 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台北市府連兩年推出「大巨蛋Home Run 遊東區、遊台北」派券活動，但折抵券效益不顯著。（北市商業處提供）

    台北市府連兩年推出「大巨蛋Home Run 遊東區、遊台北」派券活動，但折抵券效益不顯著。（北市商業處提供）

    市府連兩年推出「大巨蛋Home Run遊東區、遊台北」派券活動，上傳棒球賽及演唱會門票即可獲得商圈抵用券，希望帶動人潮到周邊商圈。不過，北市議員張文潔卻發現，折抵券效益不顯著，連續兩年的實際使用率皆低於六％，大巨蛋周邊店家參與度不足，鄰近行政區店家還被排除在外。

    店家參與度不足 商業處︰擴大募集

    台北市府在二〇二四年推出大巨蛋HOME RUN遊東區，辦理六場大巨蛋結合商圈的折抵券活動，民眾將賽事門票上傳台北通APP，即可兌換一百元東區折抵券，後續可至特約商店掃碼兌換優惠。不過張文潔指出，總售票數為一七四九一六張，但是實際完成APP登錄並發出折抵券僅一〇〇八四張，派發比率約五．七七％，實際被使用的折抵券只有五〇五五張，換算後僅約占總票數二．八九％，成效低落。去年結合世界棒球經典賽資格賽、中華職棒開幕賽及中華職棒明星賽推出三場折抵券活動，折抵券的派發率始終卡在七．五％到一〇．五％間，實際使用率也低於六％。

    張文潔表示，有民眾反映很多大巨蛋周邊店家沒有參與優惠活動、不收抵用券，想要消費都碰壁，也有松山、南港區店家陳情因離大巨蛋太遠，被拒參與活動串聯。

    商業處說明，去年第三檔活動參與商圈店家，位於東區商圈共一二〇家、非東區商圈共一二一家、夜市攤商三三六攤響應，今年將持續擴大募集；針對參與店家較少的周邊行政區，將加強陌生開發作業。今年活動規劃擴大至小巨蛋、北流及北藝等場館。

