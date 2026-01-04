為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北大巨蛋包廂 議員批分潤蓋牌

    2026/01/04 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    台北大巨蛋落成啟用兩年多，議員批評包廂開放及市府分潤至今沒有公開機制，呈現蓋牌狀態。（圖取自台北大巨蛋臉書粉專）

    台北大巨蛋落成啟用兩年多，議員批評包廂開放及市府分潤至今沒有公開機制，呈現蓋牌狀態。（圖取自台北大巨蛋臉書粉專）

    「遠雄創藝」自辦演唱會 遭質疑球員兼裁判壟斷市場 將送法務局研議

    台北大巨蛋落成啟用兩年多，並逐步完善館內設施，場館內也設有包廂區，不過其包廂開放及市府分潤至今並未有公開機制，包廂也屢次遭議員質疑淪為私人招待所。本週台北市議會審查體育局預算，議員批評，此次雙城論壇參訪上海梅賽德斯奔馳文化中心，相關機制完全公開，但大巨蛋至今卻仍是蓋牌狀態，並質疑遠雄以「遠雄創藝」公司負責主辦演唱會，「球員兼裁判」壟斷市場，委員會做出附帶意見，要求針對包廂要有公開透明的收費及分潤機制。體育局回應，已函請遠雄巨蛋提供說明釐清，相關資料將提供議會參考。遠雄巨蛋公司表示，對此暫無回應。

    遠雄巨蛋︰對此暫無回應

    上海梅賽德斯奔馳文化中心原為中國二〇一〇年上海世界博覽會文化中心，是二〇一〇年上海世博會的永久展館之一，主體如同一個飛碟，內部四周為看台，可用於舉辦大型慶典、演唱會、籃球比賽等，主場館可以容納一萬八千人；除了主場館外，另有電影院、酒吧等各種商業附屬設施，六樓的環形觀景台則能從不同角度俯瞰上海市景。

    曾獻瑩︰不透明恐影響公共利益

    隨團出訪雙城論壇的國民黨籍市議員曾獻瑩說，大巨蛋屬於重大公共資產，相關機制必須公開透明受檢驗，特別是包廂費用、冠名收入等高收益項目，若未被納入反映在分潤結構中，恐影響公共利益。

    秦慧珠︰上海梅奔中心 分潤公開

    另一隨團的國民黨籍市議員秦慧珠也指出，這次的參訪，上海方有透露七十％的營收來自於包廂，其他的費用和門票收入只占卅％，而且也有分潤制度，反觀台北大巨蛋跟國家機密一樣。

    民眾黨籍市議員陳宥丞說，相關包廂分潤機制，從大巨蛋落成起就持續要求提供，但到現在仍蓋牌，且遠雄除巨蛋公司外，旗下「遠雄創藝」負責演唱會主辦，不免讓人質疑是否有「球員兼裁判」的壟斷情事。

    台北市議會教育委員會審查體育局預算，針對大巨蛋分潤歲入部分做出附帶意見，體育局應要求遠雄巨蛋公司就大巨蛋包廂費用訂定公開透明之收費及分潤機制；另遠雄集團成立經紀公司使用大巨蛋場地，是否有市場壟斷及影響市府分潤等相關權益，送法務局研議後三個月內提送委員會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播