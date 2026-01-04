為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄在地大學 培育客製化人才

    2026/01/04 05:30
    高雄科技大學將實務生產線上的精密機組設備搬進課堂。（高雄科大提供）

    高雄科技大學將實務生產線上的精密機組設備搬進課堂。（高雄科大提供）

    記者蔡清華／專題報導

    隨著台積電設廠量產，高雄已成為南部半導體S廊帶核心，半導體相關產線，從電路板、製程到封裝測試的人才需求驟增，為因應這一波人才需求，高雄在地大學客制化調整課程，讓學生掌握新世代關鍵技術，把學生帶到產業第一線，讓他們畢業即可上手。

    高雄大學與全球PCB龍頭臻鼎科技集團合作開設「AI智慧電路板學程」，將於下學期開課，由臻鼎工程師到校授課「印刷電路板概論」。校方也與華泰電子簽署合作，啟動「半導體封裝測試學程」，並推出保證面試與到職獎學金制度，強化學用接軌。

    高大今年起與台積電合作啟動「半導體學程」，課程由校內跨八大系所依據企業訓練藍圖共同設計十一門以上課程取得學程證書。修讀學生未來有機會受邀前往新人訓練中心，接受與新進工程師相同的實務訓練。

    高雄科技大學的「半導體人才培育基地」則聚焦於半導體的中游產業，著重半導體製程與設備技術人才培育，與清大、陽明交大在高雄校區著重研發、IC設計培育重點做區隔。

    高科大培育基地，從金屬化、薄膜沉積、蝕刻、擴散熱處理和黃光微影等半導體製程設備關鍵技術，幾乎將實務生產線上的精密機組設備搬進課堂，供學生實際操作學習，目前每學期可培育一百六十位學生，未來可擴充成每學期開設八門實作課，總培訓人數可上升到六百四十人。

