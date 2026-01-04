高雄台積電2027全面營運 需7千 人力

台積電高雄楠梓區設廠 預計二〇二七年全面營運，將帶來超過七千個高科技工作機會。（記者李惠洲攝）

因應未來人才培訓 陽明交大、清大已在高雄設立分校

記者蔡清華／專題報導

高雄台積電二奈米P1晶圓廠已於去年量產，而P2廠去年八月開始裝機，P3、P4廠也陸續動工。預計P1至P5廠可於二〇二七年全面營運，市府經發局預估未來將超過七千個直接的高科技工作機會，但學者認為，北部院校的畢業生到南部就業意願較低，南部高科技人力需求會相對吃緊。

高市府表示，台積電二奈米技術應用廣泛，將為高雄AI、高速運算、車用電子、智慧製造及資通訊設備等領域注入關鍵動能，進一步引領上下游供應鏈群聚，並促進在地產業升級與創新。

將擴大高雄半導體產業布局

未來台積電將擴展至五座廠，擴大高雄的半導體產業布局，進一步推升南部先進半導體產業量能，鞏固高雄作為全台乃至國家重要半導體重鎮的核心地位。

高市經發局表示，楠梓園區開發持續推進，預計今年營運後初期可帶來至少一千五百個就業機會及超過一千五百億元年產值，全廠區營建工作機會至少有二萬人，直接的高科技工作職缺至少有七千人。

為因應未來高科技人才培訓，陽明交大、清大已在高雄設立分校，著重半導體上游研發、IC設計教育學程。

不只研發 更需要跨域複合型人才

高雄大學校長陳啓仁表示，此波半導體產業變革，需要的不只是研發人才，更需要能跨域理解材料、製程、AI應用與系統整合的複合型人才。

高雄大學電機工程學系教授兼研發長吳松茂表示，北部院校的畢業生到南部就業意願較低，因應南部半導體產業發展，目前南部各大專院校人才培育量能是吃不下的。

他說，未來科技周邊產業接續發展之後會吸納更多人力，目前有關資管、法律等人力需求已浮現，未來人力需求將會更為吃緊，對南部就業市場將是新的挑戰。

