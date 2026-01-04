高樹加蚋埔夜祭 循古禮敬祖靈

加蚋埔夜祭，族人在女祭司「尪姨」帶領下趒戲同歡，感恩阿姆祖的庇佑。（屏東縣政府提供）

加蚋埔馬卡道族文化聯合夜祭昨日起兩天在屏東縣高樹鄉泰山村加蚋埔公廨舉辦，來自各地族親共襄盛舉，展現馬卡道族群的凝聚力與文化生命力，屏東縣長周春米昨晚也到場與族人一同參與祭典。

每年農曆十一月十五日、十六日舉辦的加蚋埔平埔夜祭，在高樹鄉泰山村的加蚋埔公廨登場，祭儀完整保留且傳承不輟，被屏東縣政府登錄為無形文化資產。

請繼續往下閱讀...

為了傳承文化，高樹鄉加蚋埔馬卡道文化協會在夜祭之前，已與社區內的泰山國小合作辦理一系列學習課程，安排耆老帶領小朋友認識傳統獵具（哒仔）文化、傳唱歌謠、以及傳統食物（米買MAI）與花環（哈網Ha-voun）的製作體驗。

夜祭祭典重頭戲昨晚六點三十分展開，在女祭司「尪姨」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、開曲向、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境的崇敬及感恩，感謝阿姆祖對族人的庇佑。

今上午接續走鏢、平安宴

包括萬巒鄉加匏朗與內埔鄉老埤等馬卡道文化協會等也共同參與，還有來自吉貝耍、小林、荖農、甚至遠至台東、花蓮等地區的西拉雅、大武壟與馬卡道族親前來會親交流，一同趒戲同歡；四日上午接續進行走鏢、平安宴等活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法