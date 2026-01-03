寶山BOT闢旅遊服務區 點亮「大隘三鄉」

新竹縣寶二水庫（見圖）與寶山水庫之間的遊憩用地，寶山鄉公所計畫以BOT打造旅遊服務區，帶動地方發展。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉公所規劃用五年、約十億元經費，在寶二水庫和寶山水庫間採BOT打造寶山鄉旅遊服務區，內含旅遊服務中心、旅館住宿服務、大型聚會空間、親子娛樂設施、餐飲店家和宗教文化中心，盼與二月將發包的寶山樂活運動園區相輝映，成為寶山、北埔、峨眉所在的「大隘三鄉」北向銜接竹科高科技生活圈的休閒旅遊門戶，鄉長邱振瑋昨開說明會，預計二月啟動相關規劃。

邱振瑋說，北埔綠世界每年有卅萬遊客，北埔老街每年也有數十萬的旅遊人次，但這些遊客在「大隘三鄉」找不到可住宿的地方，寶山雖鄰近竹科和竹市，但鄉親要辦大型宴會活動總是要遠求竹市或竹北。十幾年來他努力爭取在寶二、寶山水庫之間，結合仙爺廟所在，建置旅遊服務中心和宗教服務中心，提供休閒旅遊、甚至文創產業聚落，旅遊中心內預計規劃新建大型宴會等多功能空間，不僅鄉內活動，包括竹科尾牙、股東會等都可在此舉行。

他說，除前述規劃採BOT案，公所也規劃在其東南側新建「寶山樂活運動園區」，打造棒壘球場、幼兒棒球場及探索公園，二月春節後就會發包，工期約一年，盼串聯寶二水庫觀光產業及各式主題活動，打造運動、旅遊及住宿三合一的休閒新地標。

