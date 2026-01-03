《竹市》高虹安要蓋小巨蛋 綠營批空頭支票

新竹市議員劉崇顯酸市長高虹安拋出蓋新竹小巨蛋，是跟進國民黨有意參選市長的何志勇構想，依樣畫葫蘆。（資料照）

稱有候選場址 可容納1.5萬人 劉崇顯酸抄何志勇構想 哪塊素地恐答不出

新竹市長高虹安在元旦升旗典禮上拋出啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，稱要打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館，補齊竹市大型公共展演設施拼圖，為城市發展注入嶄新動能；未來的小巨蛋不僅是運動場館，更將結合文化、音樂、展演與科技交流功能。她強調目前已有一處候選場址，約可容納一萬到一萬五千人，但因涉及土地徵收作業，會再經專家學者討論確定後向市民報告。

請繼續往下閱讀...

楊玲宜︰多項重大建設原地打轉

對此，綠營議員劉崇顯酸，過去高虹安從未提出新竹小巨蛋的政見，推測是意圖爭取國民黨提名的何志勇提出此構想後，高虹安才依樣畫葫蘆也要做。他請高虹安不要再開空頭支票，總是在選舉年亂開支票騙取市民支持。重大建設不能只憑口號，光是竹市「有哪一塊素地可以興建小巨蛋」，高虹安恐怕就答不出來，因為東區土地開發接近飽和，北區有機場航空高度限制，香山則為非都市計畫土地。

鄭美娟︰坑坑疤疤棒球場先恢復

議員楊玲宜說，比起新竹小巨蛋，包括市立總圖書館、國際展演中心與第一座科學天文博物館的兒童探索館，這些建設皆停滯原地打轉，更別說客雅溪水資源第二期擴建案與新竹輕軌毫無進度。議員鄭美娟也說，年底就要選舉，市民要的不是再拋出多大的建設想像，而是有無能力把挖到坑坑疤疤的棒球場，恢復球場功能。不需要只畫大餅的願景。

曾資程︰轉移外界對施政的檢視

議員曾資程提到，提出城市政策願景沒問題，但不能拿願景轉移外界對市府實際執行能力的檢視。高虹安二〇二二年承諾二〇二五年全區空橋完工政見已跳票，多項既有重大建設也進度停滯，此時拋「小巨蛋」構想，恐讓人質疑是用新的大型建設話題，轉移外界對施政績效的檢視，再進行政治操作或選舉語言。

林盈徹︰跳票建設先思考趕上

議員林盈徹說，香山公有市場設立遲無進度、大眾運輸不健全，還有進行中的國際展演中心、關埔空橋及棒球場等建設皆進度延遲。高虹安想孵蛋前應先回應市民生活需求及思考延宕的公共工程如何趕上，不是持續開空頭支票。

新竹市長高虹安（中）拋出蓋新竹小巨蛋孵蛋計畫。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法