桃園租金補貼申請9.3萬件 1/16前入帳

內政部國土管理署「三百億元中央擴大租金補貼專案」，今年度因執行新制轉換並納入舊案帶入審查機制，導致申請案高達九萬三千餘件，目前已核准約八萬件，桃園市政府住宅發展處就轄管申請案件加緊審核資格中，預計十六日前補貼款項會陸續撥入帳戶，申請人可至專案的官方網站（https://pse.is/8jkn9u）查詢審核狀態，若顯示「案件符合補貼資格」，就會收到款項。

市府加緊審查 已核准約8萬件

住發處長陳智仁昨說，補貼金額依據申請人條件如中低收入戶、家庭人口數單區分為三個等級，並按不同地區給予不同金額，桃園市第一級每月每戶發放五千元、第二級四千元、第三級二千四百元，反觀台北市則是三千元到八千元不等，申請符合資格民眾可留意存摺摘要，並透過專案網站掌握最新進度。

依弱勢身分別 計算加碼補助

另，租金補貼按弱勢身分別計算加碼補助，例如，二年內的新婚家庭是一．三倍，假設該家庭屬於第二級四千元，乘以一．三倍可領到五千二百元，育有未成年子女為一．四倍，每增加一人增加〇．二倍，育有三個小孩就是一．八倍。

陳智仁說，去年已申請通過民眾，今年度仍符合補貼條件的案件，系統會自動將資料帶入今年度審查程序，由於年度審查案量龐大，國土署已陸續分批將案件送至審核系統，市府會全力配合加速行政作業，確保在審查通過後儘速撥付，保障民眾權益，詳洽國土署專線02-77298003，或市府住發處03-3324700轉分機6。

