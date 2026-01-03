為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    集集火車站5日復駛 「林明溱火車頭」移除

    2026/01/03 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    集集火車站前廣場，鎮長林明溱題字的圓環火車頭，曾是重要地標。 （記者劉濱銓攝）

    南投縣集集火車站，因鐵路隧道擴孔工程停駛一年八個月，元月五日將迎來復駛，近期站前廣場進行鋪面排水大翻新，並把時任集集鎮長、前南投縣長林明溱題字的圓環火車頭移除，昔日地標移走後，不僅廣場變得完整，視野與動線也更加開闊暢通。

    集集火車站不僅是集集觀光景點，也是台鐵集集支線重要站點，過去在林明溱擔任集集鎮長的時候，為了整體景觀再造，就把原本的站前鐘塔，改成以青銅鑄造的蒸汽火車頭模型，再搭配圓環造景，自此成為集集火車站重要地標。

    集集鎮公所表示，集集火車站是台鐵所有，公所只是代管火車站營運，站前廣場過去受到降雨積水的影響，有時宣洩不及還會淹進火車站，為此台鐵才會利用全台火車站的整體改造計畫，改善集集站的排水，也把廣場的鋪面重新翻修，並把圓環火車頭移走，營造開闊的空間與視野，以利未來多功能運用。

    另在站前周邊的樟樹，現也拆除過去的塑木台階，改鋪碎石以維廣場通透整潔。

    公所也說，移除林明溱題字的火車頭雕塑，考量集集站區已有多個蒸汽火車頭意象，為避免重複，且在集集綠色隧道居民爭取下，移至綠隧的牛湖田驛站擺放，盼讓集集地標繼續在支線鐵道沿線發光。

    集集火車站翻修廣場鋪面改善排水，並把站前地標圓環火車頭移除。 （記者劉濱銓攝）

