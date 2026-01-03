民眾亂倒廚餘 豐原排水溝飄惡臭

豐原區社皮里排水溝遭丟棄廚餘，臭氣沖天。（記者張軒哲攝）

台中市近期因廚餘問題引爆爭議，豐原區社皮里一處溝渠遭不肖民眾惡意棄置廚餘，遭沖刷至社皮路一處住宅區，二日飄散惡臭，市議員謝志忠到場會勘，發現周邊水利溝內竟堆積大量廚餘，加上目前正值枯水期，水流量又不足，遂當場向環保局檢舉，強烈要求市府盡速提出改善對策，避免問題一再發生，影響居民生活品質與環境衛生。

環局研判附近居民所為 查到最高罰6千元

社皮里這處排水溝漂浮大量廚餘，一層層堆積，無法流動，附近民眾掩鼻而過，直呼很噁心，謝志忠說，台中市環保局一日才對外宣稱「社區大樓九成都已解決廚餘去化問題」，但昨天卻在水利溝中發現大量遭非法棄置的廚餘，事實與說法明顯落差。

謝志忠指出，自己是住社區大樓，管委會日前就不知所措，一直詢問如何處理廚餘，大樓的廚餘桶都不用了，大家直接瀝乾水分，丟垃圾桶，昨天也有民眾抱怨上網申請廚餘機補助，卻當機無法順利申請。

謝志忠說自從廚餘禁止養豬後，廚餘清運與處理成本節節上升，業者紛紛漲價，許多社區大樓也因此拒收，導致廚餘無處可去，他嚴正質疑，環保局究竟有沒有具體對策？政策亂、配套慢，苦的永遠是台中市民。

環保局指出，研判是附近居民所為，已經先請農水署人員協助處理，若查出行為人，除了要負責清理，並依違反廢棄物清理法開罰一二〇〇元至六〇〇〇元罰鍰。

