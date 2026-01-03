台中廚餘機補助登記首日 大當機挨批

台中家戶廚餘自元旦起不得再餵養豬隻。（市府提供）

台中市去年底宣布元旦起限量補助一萬戶、每戶五千元購買家用廚餘機處理廚餘，自元月二日起開放線上申請，昨申請首日系統一度大當機，多名議員質疑政策倉促上路，且全市一一六萬戶竟限量補助一萬台，引發搶補助登記潮，導致系統癱瘓，甚至宣導不足民眾買錯機型等亂象，斥政策欠缺配套，台中廚餘之亂還未解，又製造新的「廚餘機之亂」。

數位發展局長林谷隆指出，昨日開放申請後同時上線人數一度逾五千人，造成頁面「卡卡」，經增加頻寬及設計分流紓緩近午已改善，昨日下午五點已有一六〇四件完成申請。

議員批盧秀燕「廚餘之亂」未解 又製造「廚餘機之亂」

中央宣布自元旦起禁止家戶廚餘養豬，台中市估家戶廚餘每日約一百八十噸，台中市長盧秀燕去年十二月卅日突宣布自元旦起補助民眾購買家用廚餘機處理廚餘，申請首日卻爆系統大當機，市議員陳雅惠更質疑因宣導不足，不少民眾反映買錯機型無法申請，補助「看得到、用不到」，諸多亂象怨聲載道。

宣導不足 民眾反映買錯機型無法申請怨聲載道

市議員黃守達指出，廚餘機補助趕在去年底才宣布倉促上路，全市多達一一六萬戶，僅補助一萬台，引發搶購、搶補助登記潮，系統一開放即癱瘓，曝政策欠缺配套，繼廚餘之亂後又出現新的「廚餘機之亂」。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻更痛斥，盧秀燕過去七年對廚餘處理擺爛以對，爆廚餘處理問題又急就章補助，把廚餘處理責任「外包」給市民，補助卻杯水車薪；包括周永鴻與議員張芬郁均痛批，盧市府年砸三．六億辦成效不明的台中購物節毫不手軟，迫在眉睫的廚餘問題卻僅編五千萬、補助一萬台，根本搞錯重點。

藍營議會黨團書記長︰補助戶數太少 須規劃配套

曾在議會提案要求補助廚餘機的市議員張家銨指出，原主張家戶、商用一起導入，市府卻只做半套，政策上路倉促以致出現亂象；議會國民黨團書記長李中也認為補助戶數太少，促市府增加補助，並規劃好配套措施。

台中廚餘機補助採線上申請，申請首日系統一度當機，挨批配套不足。（市府提供）

