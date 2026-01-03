為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    斥資6億 雲林斗南小東運動中心7月營運

    2026/01/03 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    斗南小東休閒運動中心即將完工，正進行招商作業，預計7月營運。（記者黃淑莉攝）

    斥資六億元興建的斗南小東休閒運動中心硬體工程，已接近完成，雲林縣府積極招商中，預計今年七月開幕營運，滿足斗南地區居民日常運動、親子休閒需求，也有助於帶動周邊地區發展。

    建置泳池、健身房、餐飲及停車場

    斗南小東休閒運動中心位在小東市地重劃區，場館為地上三層、地下一層，總樓地板面積八千平方公尺，地下一層為汽機車停車場，地上一樓規劃室內及室外游泳池，並設置店鋪空間；二樓多功能空間，可做為課程活動、親子運動空間及輕食餐飲等服務；三樓健身房及體適能中心。

    ROT方式招商 帶動周邊發展

    縣府指出，斗南唯一的鎮立游泳池因配合水利署河川整治拆除，加上轄內室內休憩運動空間不足，小東休閒運動中心周邊交通便利，且緊鄰高速公路，小東工業區土地也標售完畢，廠商陸續進駐設廠，完工啟用可為地方增加休閒運動去處。

    縣府表示，小東休閒運動中心前年四月開工，主體工程已接近完工，將採ROT（促進民間參與公共建設）方式招商，資料已上網公告，歡迎優質廠商踴躍參與。

    縣府說，營運許可為十年期，由民間機構負責既有設施營運管理與維護，並可依契約規範進行必要增建、改建及修建等優化作業；營運收費標準由廠商依投資執行計畫及年度營運管理計畫擬訂，經主辦機關同意後，向使用者收費。

