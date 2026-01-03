台南蜜棗產季 「雪麗」搶年貨商機

「雪麗」蜜棗單顆重量可達5兩以上，猶如小青蘋果般。（記者吳俊鋒攝）

台南蜜棗進入採收期，甜度高、口感佳的「雪麗」是市場主打品種，單顆重量可達四、五兩以上，猶如小青蘋果般，令人愛不釋手，若氣候穩定，推估產季可至二月下旬，搶攻春節伴手禮商機。

台南市農業局統計，台南蜜棗種植面積約二七〇公頃，主產地在玉井、楠西與關廟，受市場歡迎的「雪麗」是產期較早的品種，現已進入產季，價格穩定，果農應付訂單忙碌不已。

全國百大青農林一夫在楠西區的安心棗園，有產銷履歷認證，遠近馳名，他表示，相較於「中葉」、「三木」等傳統品種，「雪麗」香甜、清脆口感更好，只要栽培管理得宜，糖分檢測平均都可達十六度，甚至直衝廿度。

林一夫收成的棗子，依照果重從二兩到五兩半，區分八個級別，只接受網路訂單，再宅配送貨，而「雪麗」產量穩定，採收期可延續至農曆年前。

關廟新農人陳榮河的「雪麗」蜜棗，品質深受肯定，目前頂級果的市場批發價格每公斤逾二五〇元，近來新年伴手禮的訂單暴增，供不應求。他說，「雪麗」就為台農十三號，生長適應力較強，收成也比其他品種穩定，現已躍升市場主力。

