    中央總預算卡關 台南治水17.2億受衝擊

    2026/01/03 05:30 記者王姝琇／台南報導
    風災後大寮排水堤岸緊急搶修二百公尺，後續整治工程尚有龐大預算缺口。（南市水利局提供）

    影響126項計畫、約70億 七股西寮擋暴潮工程難推進 7月汛期威脅

    去年七月丹娜絲颱風在台南沿海掀起五百年一遇的暴潮，目前台南市府正利用乾季加速防洪工程，卻遇上藍白聯手阻擋二〇二六年行政院總預算案，致使台南相關治水工程推進出現隱憂，更直接衝擊今年十七．二億元的治水預算。

    中央總預算案卡關，影響許多重大建設推展，盤點台南市就有約七〇億元、多達一二六項計畫恐遭延宕或受阻。台南市水利局局長邱忠川表示，目前治水預算尚有一七〇億元缺口，中央總預算未過立即衝擊今年十七．二億元治水預算。

    七股沙洲 風災後沙腸袋填補

    邱忠川指出，風災過後第一時間完成防洪牆、增設抽水機等應急工程，也透過沙腸袋等方式填補七股外海沙洲；但中長期治水工程如排水系統整治，包括渠道拓寬與護岸加高經費高達上億元，急需中央支援，否則難以趕上汛期前施作。

    以風災受影響最大的七股西寮社區為例，要阻擋暴潮，除復育七股潟湖沙洲，鄰近的大寮排水系統也要建置防潮閘門與蓄洪池，預估治理經費需四．四五億元。而中央總預算卡關，有如凍結工程預算，在卡關期間原本可推進的防洪工程，若拖到明年才施工，居民在七月汛期來臨時能獲得的保護就會減少。

    整治多條排水 預算缺口170億元

    邱忠川說，台南市易淹水面積占全國三分之一以上，面對極端氣候與防洪挑戰，水利局規劃相關整治工程所需經費達一七〇億元，包括後壁菁寮排水、七股大寮排水、安定下洲子排水、安南區六塊寮排水等重要排水改善，下水道、抽水站及滯洪池等整治工程，這些項目若無新年度預算挹注，可能使工程停擺或延後，進而影響市民安全及生活品質。

    市長黃偉哲表示，治水預算攸關社區安全，感謝地方公職與民意代表不分黨派支持台南水利局的預算，更盼望國會盡快通過中央總預算，讓地方治水經費能順利到位，中央與地方攜手提升防洪量能，降低水患威脅。

