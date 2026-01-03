為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《高市開辦原民減重班》211餐盤+運動 8個月甩肉24公斤

    2026/01/03 05:30 記者許麗娟／高雄報導

    高雄市桃源、那瑪夏及茂林原住民區的BMI及腰圍異常率偏高，衛生局去年開設十一班減重課程，其中有學員靠「二一一餐盤法」八個月甩肉二十四公斤。

    高雄市衛生局指出，高雄市六家原住民社區健康營造中心去年開辦十一班減重班，一百六十五名學員平均減重二．七公斤、腰圍減少三．二公分，BMI值降低一．二。

    其中茂林社區營造協會孫姓專案經理，透過「二一一餐盤法」飲食模式，搭配有氧運動與瑜伽、健走，持續八個月體重自九十一公斤降為六十七公斤、腰圍自一〇四公分縮為七十八公分、體脂率和BMI值也明顯下降。

    高雄市立聯合醫院營養室主任謝藍琪表示，二一一餐盤是均衡的健康飲食，主要是把餐盤分為四等份，蔬菜量占兩份，蛋白質和澱粉各占一份，重點是以少油烹調的原型食物為主。

    發育中孩子不適用二一一

    謝藍琪提醒，豆類只有黃豆、黑豆、毛豆和其再製品是與肉魚蛋的蛋白質相同，如紅豆、鷹嘴豆、皇帝豆則是澱粉，全穀雜糧如糙米飯、芋頭、地瓜、馬鈴薯等皆可，水分也要足夠，建議先喝水，再吃蛋白質、蔬菜，最後才是澱粉，但成長發育中的孩子不適用二一一餐盤。

