橋科園區啟用 26廠商核准設廠

華騰國際科技完成建廠，預計1月13日啟用。 （記者李惠洲攝）

6年期程縮短成3年 估可創造1.1萬個就業機會 帶動1800億年產值

橋頭科學園區在中央與地方努力下，原定六年施工期程大幅縮短成三年，昨天正式啟用，目前主要道路已開闢完成，已有廿六家廠商核准設廠，「華騰」拔得頭籌，預計一月十三日啟用，市府預估園區未來可創造一．一萬個就業機會、帶動一八〇〇億年產值。

特別保留草鴞棲地、設置生態滯洪池

工程經費由新市鎮開發基金挹注逾一一六億元，特別保留草鴞棲地與設置生態滯洪池，未來將成為車用、工業、醫療、航太及5G AIoT等半導體產業發展重鎮。

內政部國土署指出，橋科主要道路已開闢完成，區段徵收公共工程分六區、十二標，目前工程進度順利，第一至第三區均預計今年一月可望完工，其餘三區可在四月底前完成。

半導體S廊帶關鍵據點 華騰13日啟用

內政部長劉世芳、南科管理局長鄭秀絨、高雄市副市長李懷仁及企業代表，昨天參加啟用典禮。劉世芳表示，橋科是今年第一個啟用的園區，感謝陳其邁支持，帶動南台灣半導體S廊帶，不只台積電進駐，未來包括賴總統推動的無人機智慧科技產業，或醫療智慧產業，都可慢慢往外擴充，帶動南台灣發展。

南科管理局長鄭秀絨指出，橋科已核准廿六家廠商投資設廠，其中七家華騰、鈦昇、鴻華、新特、智崴、凱舟、信紘，正同步施工，廠商訂單滿滿，記憶體模組廠「華騰國際科技」預計一月十三日啟用、體感娛樂設備廠「智崴」預計今年第一季啟用，可帶動半導體供應鏈落地高雄，引進更好的工作機會。

高雄市經發局指出，橋科是南台灣半導體S廊帶的關鍵據點，預計創造一．一萬個就業機會、帶動一八〇〇億元的年產值；園區規劃涵蓋產業專用區、住宅區、商業區、公園綠地及道路等公共設施，將帶動產業發展與人口移居。

橋科聯外主要道路已完工。（記者李惠洲攝）

「橋頭科學園區」舉行啟用典禮。（記者李惠洲攝）

