恆春福利金調整 設籍滿3年月領150元

受到出生率低迷及福利門檻過高影響，恆春鎮人口已連續兩年跌破三萬人「設鎮」大關，為扭轉「生不如死」的人口結構，恆春鎮代會與鎮公所聯手出擊，宣布全面放寬凍結十年的福利門檻，將台電生活福利金轉型「恆春人專屬福利」，設籍滿三年即可每月領一百五十元，鼓勵外地「墾漂族」落地生根。

恆春鎮代會主席趙記明、鎮長尤史經共同提案，針對《恆春鎮生活福利金自治條例》進行調整，過去相關福利門檻與補助金額停留在二〇一四年標準，許多在恆春工作、居住多年的「墾漂族」及新住民，因設籍年限而無法享受福利，該條例與現實脫節，有必要加以檢討。

鼓勵外地人落地生根

「人口結構變了，門檻不修怎麼留人？」尤史經及趙記明強調，恆春擁有得天獨厚的山海風光，吸引許多人遷居，但高生活成本與僵化福利政策讓人卻步，修法重點在於只要設籍滿三年且未遷出，就能領取各項津貼，首波已通過生活福利金及重陽節禮金發放。

每半年核撥一次

在各項福利中，最令鎮民有感的是每月一百五十元的「台電生活福利金」，在修法後，凡設籍滿三年的鎮民即可納入領取對象，將採取「實際設籍、按月計算」的方式，每半年核撥一次，每人每月補助一百五十元，每半年核撥九百元，發放時間為每年八月及隔年一月撥入帳戶。

恆春鎮公所預估，門檻放寬後將增加約三百多萬元的預算支出，透過這種類似「被動收入」的福利機制，希望能有效提高外來人口的設籍意願。

墾漂族肯定 終於能領了

「住了快十年，孩子都上小學，終於能領到了！」多位「墾漂族」聞訊表示支持，他們認為，雖然數額不多，但象徵對「新恆春人」的認同，值得肯定。

