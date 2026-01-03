為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東車站旁車多 議員建議卑南大圳加蓋

    2026/01/03 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東車站周遭交通量大，議員盼加蓋卑南大圳東樂排水擴大道路。（記者黃明堂攝）

    台東車站周遭交通量大，議員盼加蓋卑南大圳東樂排水擴大道路。（記者黃明堂攝）

    台東車站周遭車流量大，常形成交通瓶頸，縣議員黃治維建議縣府應協調中央，將屬於農水署權管的卑南大圳東樂排水進行加蓋工程，除解決當地交通壓力，也促進城鎮發展。縣府建設處說加蓋會影響清淤，但願與農水署協商，研究卑南大圳加蓋並作為道路使用的可行性。

    黃治維指出，該條大排是連結岩灣與更生北路的重要區位。目前，岩灣地區居民若要前往更生路或台九線，往往必須繞行至車站後方的更生北路五九六巷，或從馬亨亨大道繞行，造成交通不便，且人流、車流進入南王社區等巷弄時，也常引發民眾對車速、噪音的反彈與民怨。

    黃治維說，如果這條路寬足夠的大排能夠比照南京路、中心路大排模式進行加蓋，將成為岩灣與更生北路直接連接的連貫道路，不僅能大幅改善區域交通，還能降低未來後站擴大開發的必要性，減輕縣府的財政負擔。

    建設處長蔡勝雄說，卑南大圳主幹排過去傾向不加蓋，主要考量是清淤作業的方便性。不過，該大排兩側現已設有可會車的單行道，若加蓋確實能成為一條連接岩灣至機場的重要道路。黃治維說，該大排近年清淤頻率不高且維護狀況良好，應可克服技術上的困難。他並建議，縣府可考慮提供工程費用補貼，與農水署合作推動此重大工程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播