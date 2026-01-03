北市平等里 設聚落污水處理設施

為改善偏遠山區污水處理條件，台北市衛生下水道工程處持續評估並推動「山區聚落式污水處理設施」，今年規劃於士林區平等里設置示範設施，服務約四十八戶，預計今年底前可完成；衛工處說，後續將視執行成果及地方條件擴展至里內合適區域，盼將平等里污水接管率由目前〇％提升至五十％以上。

衛工處規劃設計科長王凱民表示，「聚落式污水處理設施」針對山區地形條件受限、傳統管線接管施工不易地區所規劃處理模式，採套裝化、在地化方式的處理模式，確保污水可就地妥善處理。繼去年於內湖白石湖休閒農業區成功設置台北市首座結合綠能科技的聚落式污水處理設施後，衛工處選定平等里及湖田里作為山區聚落污水接管優先示範區域。

他說，預計今年將於士林區平菁街九十五巷附近設置平等里首處示範設施，服務約四十八戶。後續將視執行成果及地方條件，逐步評估擴展至里內其他合適區域，目標將平等里污水接管率由目前的〇％提升至五十％以上。

衛工處指出，截至去年十一月，門牌戶數接管普及率已達八十三．一九％，服務戶數約九十五．八萬戶，然而受限於山區地形複雜、施工困難等因素，仍有部分地區尚未完成接管。為持續提升污水處理服務覆蓋率，將持續針對山區及其他接管困難地區，研議多元處理方式推動相關工程。

