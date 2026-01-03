台北鄰里公園 里長提案回歸公園處管理

興國公園佔地7900平方公尺，里長認為面積太大交給區公所無法妥善管理。 （民政局提供）

蔣上任才回到區公所 現又建議移交 市府︰若維護較困難可以協調

鄰里公園究竟要該由哪個單位管理？市長蔣萬安昨前往中山區公所與在地里長進行座談，會中針對鄰里公園應歸哪個單位管理，再掀起討論。在柯市府時期，台北市鄰里公園移交給工務局公園路燈工程管理處管理，後續卻引發里長反應回歸區公所管理更有效率，二〇二四年四月工務局與民政局達成共識，從二〇二五年起將鄰里公園的業務再移轉給區公所，不過現階段又有里長因區公所專業能力不足，提案要求管理單位回歸公園處。

里長︰颱風樹木位移 公所沒專業能處理

復華里長黃展輝指出，面對天然災害，像是颱風時樹木位移，區公所沒有專業能處理，委外廠商也便宜行事，面對樹木該扶正還是該移除，目前也沒有標準，且像興國公園佔地七九〇〇平方公尺，比一般僅二〇〇〇平方公尺小型鄰里公園大三到四倍，認為交給區公所無法妥善管理。

黃展輝也說，整個區公所的編制沒有景觀設計、綠化、水電單位，以前公園處在管理只要一通電話就可以獲得解決，現在維護效果沒有那麼好，台北市是國際城市希望把公園回歸到公園處。

蔣︰鄰里公園預算增加7300多萬

市長蔣萬安表示，今年度針對鄰里公園經費預算增加七三〇〇多萬元。針對人力相關訓練的專業度，請公園處針對區公所的技工、員工安排訓練，透過技術輔導，快速讓鄰里公園獲得改善。里長談到維護的標準問題，應訂出明確標準相關細節請區公所來主責，並跟公園處詳細討論，最終由區公所彙整好，再由公園處把標準訂出來。

蔣萬安也裁示，目前對於比較大面積的鄰里公園，區公所在維護上面相對較困難，可以和公園處協調，如果區公所能力不足、效率不佳，後續該如何劃分，是否要回歸到公園處，將透過公園處了解後劃分，需要建置符合全台北市的標準。

