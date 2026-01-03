為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北鄰里公園 里長提案回歸公園處管理

    2026/01/03 05:30 記者孫唯容／台北報導
    興國公園佔地7900平方公尺，里長認為面積太大交給區公所無法妥善管理。 （民政局提供）

    興國公園佔地7900平方公尺，里長認為面積太大交給區公所無法妥善管理。 （民政局提供）

    蔣上任才回到區公所 現又建議移交 市府︰若維護較困難可以協調

    鄰里公園究竟要該由哪個單位管理？市長蔣萬安昨前往中山區公所與在地里長進行座談，會中針對鄰里公園應歸哪個單位管理，再掀起討論。在柯市府時期，台北市鄰里公園移交給工務局公園路燈工程管理處管理，後續卻引發里長反應回歸區公所管理更有效率，二〇二四年四月工務局與民政局達成共識，從二〇二五年起將鄰里公園的業務再移轉給區公所，不過現階段又有里長因區公所專業能力不足，提案要求管理單位回歸公園處。

    里長︰颱風樹木位移 公所沒專業能處理

    復華里長黃展輝指出，面對天然災害，像是颱風時樹木位移，區公所沒有專業能處理，委外廠商也便宜行事，面對樹木該扶正還是該移除，目前也沒有標準，且像興國公園佔地七九〇〇平方公尺，比一般僅二〇〇〇平方公尺小型鄰里公園大三到四倍，認為交給區公所無法妥善管理。

    黃展輝也說，整個區公所的編制沒有景觀設計、綠化、水電單位，以前公園處在管理只要一通電話就可以獲得解決，現在維護效果沒有那麼好，台北市是國際城市希望把公園回歸到公園處。

    蔣︰鄰里公園預算增加7300多萬

    市長蔣萬安表示，今年度針對鄰里公園經費預算增加七三〇〇多萬元。針對人力相關訓練的專業度，請公園處針對區公所的技工、員工安排訓練，透過技術輔導，快速讓鄰里公園獲得改善。里長談到維護的標準問題，應訂出明確標準相關細節請區公所來主責，並跟公園處詳細討論，最終由區公所彙整好，再由公園處把標準訂出來。

    蔣萬安也裁示，目前對於比較大面積的鄰里公園，區公所在維護上面相對較困難，可以和公園處協調，如果區公所能力不足、效率不佳，後續該如何劃分，是否要回歸到公園處，將透過公園處了解後劃分，需要建置符合全台北市的標準。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播