汐東線要徑拓寬 1/15起封閉內溝溪左岸防汛道路

汐東線要徑工程為辦理內溝溪2號水門擴建工程，預計自1月15日起至2028年5月31日止，封閉內溝溪左岸防汛道路。（新北市捷運局提供）

至2028年5月底 一併擴建二號水門 用路人須改道

新北市捷運汐止東湖線預計二〇三二年完工，主體、要徑工程現正施工中，未來將與捷運民生汐止線、基隆線串聯。新北市捷運工程局表示，因汐東線要徑工程將辦理內溝溪二號水門擴建，從一月十五日起至二〇二八年五月卅一日止，封閉內溝溪左岸防汛道路，封閉期間請民眾提前改道。

捷運局說明，汐東線要徑工程欲將吉林街道路八公尺路幅拓寬成十六公尺，並一併擴建內溝溪二號水門，施工將於水門旁防汛道路範圍進行排樁工程，目前此路段禁行汽車，僅供機車雙向通行，銜接路口處將設置告示牌面，並於施工前期安排交管人員引導；為確保施工期間工地安全，將於鄰近施工範圍設置實體阻隔設施。

捷運局表示，汐東線要徑工程二〇二四年十二月開工，截至去年十二月卅一日止，預定進度六十．四四％，實際工程進度六十四．七％，進度超前四．二六％；要徑工程已完成大同路自來水管線遷移，升級汐止地區供水品質，並完成吉林街雨水箱涵、吉林街及福德三路拓寬段路基及草濫溪箱涵頂蓋擴建等工作，接續推動吉林街及福德三路拓寬段道路側溝、道路鋪面及弱電管道工程等。

汐東線主體工程於去年三月廿日開工，捷運局說，主體工程進度也微幅超前，截至去年十二月卅一日，實際進度二．四四五％，已完成同興路於福德二路至福德一路間優先基樁工程，目前持續推動基樁工程沿同興路跨越新社后橋往南推進至大同路。

汐東線長約五．五六公里，共設六站、一座機廠，串聯新北汐止、台北東湖、南港，通車後尖峰通勤汐止到台北市區可省半小時，與民汐線、基隆線串聯後，乘客可一車往返台北大稻埕到基隆。

