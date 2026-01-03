新北高齡長期照顧處揭牌 一條龍服務

新北市長侯友宜（中）出席衛生局揭牌「高齡長期照顧處」。（記者羅國嘉攝）

新北市六十五歲以上長者已逾八十萬人，為全國最多，醫療與長期照顧需求也持續攀升。新北市政府昨日成立「高齡長期照顧處」（簡稱長照處），整合衛生局長照管理與社會局的住宿式長照機構、團體家屋等業務，提供民眾更完整的一條龍服務。

整合住宿式機構、團體家屋

高齡長期照顧處長林惠萍指出，該處以整合資源、擴大服務、穩定人力及智慧科技為優先方向，目前新北居家式與社區式長照機構近五百家，未來將持續爭取公有場地及公益回饋空間，布建強化新北的長照服務量能。

市長侯友宜表示，新北目前已設立一二〇家日間照顧中心、約五五〇〇處失智守護站，並創立廿五處「有FU長照站」，讓長輩走得出來、活得健康；衛生局長陳潤秋則說，配合二〇二六年長照藍圖，市府正加速推動「銀新未來城」招商，規劃五百戶只租不售、設置友善住宅、日間照顧中心及住宿式長照機構，結合醫療、運動與托育設施，打造跨世代共融的生活環境。

議員石一佑表示，長照處相關預算尚未通過，辦公空間與人力是否能及時到位，恐讓後續執行面臨壓力，呼籲市府務實檢視整體規劃，確保長照政策穩健推動。

台灣優質生命協會副理事長陳亞蘭和秘書長紀寶如昨天帶領王彩樺、許仙姬、白雲、莊凱勛等多位藝人，到新莊牡丹心社區照顧關懷據點，教長輩唱歌仔戲、玩遊戲，長輩被逗得笑呵呵。

