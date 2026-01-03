總預算卡關 賴清德：影響長照3.0推動

總統賴清德（中）與長者互動，行政院顧問林國漳（站者左三）、代理縣長林茂盛（站者右四）及參訪來賓笑得非常開心。（記者王峻祺攝）

今年編列1200億 籲立院早日審議 以免影響長輩們權益

總統賴清德昨到宜蘭三星視察由耕莘健康管理專科學校附設的勁好園綜合長照機構，賴清德強調，台灣已邁入超高齡社會，政府將全面強化長照政策，今年長照預算編列一二〇〇億元，正式邁入長照3.0時代，將持續加強對長輩照顧，請行政院與立法院盡速協商，早日審議中央政府總預算，以免影響長輩們權益。

參訪宜蘭長照機構 關懷長輩

賴清德說，政府特別重視人口老化的社會問題，目前台灣六十五歲以上長輩，占整體社會約一九．九九％，將達世界衛生組織定義的超高齡社會門檻，自前總統蔡英文上任提出長照2.0政策後，今年政府將進一步推動長照3.0，結合地方政府及民間機構共同面對高齡化挑戰。

林國漳建議 去年宜蘭獲補助10億

他指出，長照政策推動不分黨派，政府也全力支持地方需求，在行政院顧問林國漳建議下，去年行政院補助宜蘭縣政府興辦長照服務工作經費約十億元，縣府團隊也另向中央爭取長照及前瞻等計畫額外的三億元補助，期盼未來持續關注宜蘭縣的長輩及年輕人。

賴清德說，中央地方合作、公私協力，長照據點已從前總統馬英九時代的七百多個，到現在增加至一萬五千多個，長照服務員則超過十萬名，今年政府將推動長照3.0，預算提高到一二〇〇億，包括推動機構式長照服務，不論公辦或補助私立機構，提高相關經費，同時也調整喘息服務內容、放寬長照服務對象，持續增加長照據點，並導入醫療，結合居家、社區、機構式服務，讓長照服務做得更好。

他表示，長照3.0將加強對長輩照顧，倘預算未通過就無法如期推動、造成影響，請行政院與立法院好好商量，也呼籲立法院早日審議今年度的中央政府總預算，不要影響長輩們的權益。

