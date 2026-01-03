貨船花蓮擱淺 救援拖船也陷灘岸

中鋼運通「通鴻輪」（左）元旦擱淺花蓮溪北側海灘，台港公司拖船（右）前來救援也擱淺。（記者花孟璟攝）

航港局再派拖船 海象差難靠近

中鋼運通公司巴拿馬籍散裝貨船「通鴻輪」元旦擱淺花蓮溪北側海灘，前往救援的台港公司拖船也一起擱淺，拖船擱淺時劇烈撞擊還造成一名船員頭部撕裂傷，船員均由直升機吊掛撤離。交通部航港局昨協調拖船公司到場準備拖救，但因為冷氣團及東北季風造成海象惡劣，無法靠近目標。

一名船員撞擊受傷 直升機吊掛撤離

巴拿馬籍散裝船通鴻輪為中鋼運通公司所有，元旦當天上午九點半預備進入花蓮港廿二號碼頭前，擱淺於花蓮溪出海口北側化仁海灘，前往救援的拖船被大浪推向灘岸，也一起擱淺。花蓮海況昨因東北季風增強，狂吹五到八級強風，噸位較輕的拖船險被掀翻。

航港局東部航務中心副主任賴惠君說，通鴻輪部分主機動力目前已恢復，打撈公司冠軍拖輪抵達現場，因海況惡劣在外海無法靠近，確保後續作業程序安全後，將以最快速方式執行拖救任務。

航港局也表示，中運公司、港勤公司將優先採購防護資材，包括攔油索、吸油棉進行佈設；擱淺的台港公司拖船，航港局也要求該公司確認關閉油櫃閥門，並提供個別油櫃柴油數量及船舶圖說，嚴防漏油造成海洋污染。

