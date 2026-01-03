為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    貨船花蓮擱淺 救援拖船也陷灘岸

    2026/01/03 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    中鋼運通「通鴻輪」（左）元旦擱淺花蓮溪北側海灘，台港公司拖船（右）前來救援也擱淺。（記者花孟璟攝）

    中鋼運通「通鴻輪」（左）元旦擱淺花蓮溪北側海灘，台港公司拖船（右）前來救援也擱淺。（記者花孟璟攝）

    航港局再派拖船 海象差難靠近

    中鋼運通公司巴拿馬籍散裝貨船「通鴻輪」元旦擱淺花蓮溪北側海灘，前往救援的台港公司拖船也一起擱淺，拖船擱淺時劇烈撞擊還造成一名船員頭部撕裂傷，船員均由直升機吊掛撤離。交通部航港局昨協調拖船公司到場準備拖救，但因為冷氣團及東北季風造成海象惡劣，無法靠近目標。

    一名船員撞擊受傷 直升機吊掛撤離

    巴拿馬籍散裝船通鴻輪為中鋼運通公司所有，元旦當天上午九點半預備進入花蓮港廿二號碼頭前，擱淺於花蓮溪出海口北側化仁海灘，前往救援的拖船被大浪推向灘岸，也一起擱淺。花蓮海況昨因東北季風增強，狂吹五到八級強風，噸位較輕的拖船險被掀翻。

    航港局東部航務中心副主任賴惠君說，通鴻輪部分主機動力目前已恢復，打撈公司冠軍拖輪抵達現場，因海況惡劣在外海無法靠近，確保後續作業程序安全後，將以最快速方式執行拖救任務。

    航港局也表示，中運公司、港勤公司將優先採購防護資材，包括攔油索、吸油棉進行佈設；擱淺的台港公司拖船，航港局也要求該公司確認關閉油櫃閥門，並提供個別油櫃柴油數量及船舶圖說，嚴防漏油造成海洋污染。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播