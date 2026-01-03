機車考照筆試 1/30全改選擇題

駕駛人考機車駕照筆試，1月30日起將全部改為選擇題。（資料照）

公路局網站釋出參考考題

一月底，駕駛人考機車駕照筆試將全部改為選擇題。交通部公路局釋出參考考題，新制將在今年一月卅日正式實施，即日起預約今年一月卅日（含）以後考試日期，將適用新制。

公路局規劃駕照管理三策略，今年起陸續上路。今年一月底要上路的措施有「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「七十歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」共四項措施。

情境、影片題增加 強化風險應變

其中，一月卅日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採五十題選擇題形式測驗。新制題庫共計一〇五〇個選擇題，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等四大類。

其中，「危險感知能力」相關的情境題與影片題，將由現行十題調整增加至十五題，占整體考題比率由廿％提高到卅％，強化考生對道路風險之辨識與因應能力。

公路局局長林福山說明，為便利民眾提前瞭解新制題型，公路局監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）已同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統。

