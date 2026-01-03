為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    機車考照筆試 1/30全改選擇題

    2026/01/03 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    駕駛人考機車駕照筆試，1月30日起將全部改為選擇題。（資料照）

    駕駛人考機車駕照筆試，1月30日起將全部改為選擇題。（資料照）

    公路局網站釋出參考考題

    一月底，駕駛人考機車駕照筆試將全部改為選擇題。交通部公路局釋出參考考題，新制將在今年一月卅日正式實施，即日起預約今年一月卅日（含）以後考試日期，將適用新制。

    公路局規劃駕照管理三策略，今年起陸續上路。今年一月底要上路的措施有「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「七十歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」共四項措施。

    情境、影片題增加 強化風險應變

    其中，一月卅日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採五十題選擇題形式測驗。新制題庫共計一〇五〇個選擇題，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等四大類。

    其中，「危險感知能力」相關的情境題與影片題，將由現行十題調整增加至十五題，占整體考題比率由廿％提高到卅％，強化考生對道路風險之辨識與因應能力。

    公路局局長林福山說明，為便利民眾提前瞭解新制題型，公路局監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）已同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播