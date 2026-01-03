為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    聾人團體促立院速審總預算︰政爭不應損及身心障礙者權益

    2026/01/03 05:30 記者陳璟民／桃園報導
    聾人團體反映，目前衛福部跟數位發展部合作推動「手語視訊轉譯服務」（Video Relay Service），其他機關各行其是，警消服務歸內政部、職訓就業歸勞動部、金融保險服務歸金管會，期盼VRS勿因部會權責而切割，建議整合為單一窗口。（資料照）

    聾人團體反映，目前衛福部跟數位發展部合作推動「手語視訊轉譯服務」（Video Relay Service），其他機關各行其是，警消服務歸內政部、職訓就業歸勞動部、金融保險服務歸金管會，期盼VRS勿因部會權責而切割，建議整合為單一窗口。（資料照）

    立法院國民黨、民眾黨黨團去年初刪凍當年度中央政府總預算案，曾使行政院記者會沒有直播手語翻譯，重創聾人的語言、資訊平權，今年度總預算案又遭藍白黨團藉故不審。中華民國聾人協會常務理事「小牛老師」認為，政治競爭不該損及聾人等身心障礙者的權益，目前政爭影響總預算審查，是不好的示範，呼籲立法院趕快審議通過。

    聾人的母語是手語，去年立院刪凍總預算案衝擊聾人的語言、資訊平等權益，經聾人團體反映心聲，政院緊急透過台北市聽語障溝通服務方案，二月上旬重啟服務。

    衛福部為促進聾人語言平權、處理日常生活事物，已設「手語視訊轉譯服務」（Video Relay Service），聾人用手機或電腦下載VRS App，透過VRS中心人員與專線電話（02-77550101），可獲協助訂飯店與餐廳、叫計程車、買日用品等通話翻譯，至於跟職場工作有關的，像是談生意、金融交易，VRS就不受理。

    手語視訊轉譯服務VRS 建議整合為單一窗口

    聾人團體反映，目前衛福部跟數位發展部合作推動VRS，其他機關各行其是，警消服務歸內政部、職訓就業歸勞動部、金融保險服務歸金管會，期盼VRS勿因部會權責而切割，建議整合為單一窗口，記錄利用VRS要求提供的服務，涉及到各部會的比例多少，再分攤費用，比較公平。

    聾人權益代表「小魚老師」提到，我國聾人「在現場」車站窗口買票、餐廳櫃台點餐不能用VRS，不像澳洲VRI系統（Video Remote Interpreting），聾人可當場由手機撥接得到視訊遠距口譯，跟對方或店家對話及接受服務，沒有通話時間限制，廿四小時免費，皆由政府支應，建議中央也擔起常態供應VRS服務的角色，不用再定期招標、換承攬廠商、變更軟硬體等。

