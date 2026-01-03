NCC開電視台諮詢會議 30天內需給申請人紀錄

立法院副院長江啟臣敲下議事槌，宣布衛星廣播電視法修正案三讀通過。（記者田裕華攝）

衛星廣播電視法修正案 立院三讀

立法院會昨三讀通過「衛星廣播電視法第二十條條文修正案」，明定主管機關審議電視台申設、評鑑、換照所召開的諮詢會議，其諮詢委員名單、會議紀錄應於會議後卅天內提供給申請人，並包含未遮蔽的相關內容。

鍾佳濱︰決議前公開 會造成干擾

國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲表示，公告後NCC會遵照辦理。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，會議開完不代表該申請案已經審竣，若一個案子要開好幾次會，未作成決議之前，內容就公開，會造成該案審議過程受到干擾。

現行主管機關審議衛星廣播電視事業公司申設、評鑑、換照時，應召開諮詢會議，藍白提案指出，近期屢傳NCC洩漏諮詢會議委員意見給申請人以外的第三人，申請人卻無從知悉會議結論與評分結果。因此提出修法，明定主管機關應於會議後卅天內提供諮詢委員名單及會議紀錄，以落實資訊公開原則。

立法院會昨處理前進行朝野黨團協商，NCC代理主委陳崇樹表示，諮詢會議是NCC委員會議的前置會議，且只是諮詢參考，建議在NCC的委員會議審完案子之後，再提供給申請人。

羅智強︰讓諮詢委員為其意見負責

國民黨團書記長羅智強則表示，諮詢委員對新聞台做出有影響力的諮詢意見，送委員會提供委員參酌時，就要為其意見負責，讓有可能受到關台影響的新聞事業，知道問題在哪裡，這樣才有公平性。

藍白共同提再修正動議，「諮詢委員名單及諮詢會議紀錄，應於會議後卅日內提供予申請人。前項所稱之會議紀錄，是指未遮蔽內容的出席委員名單、會議議程、評鑑意見、評分表及決議。」院會處理時，藍白最後以人數優勢通過其版本。

羅慧雯︰恐讓學者不敢參與相關事務

世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯表示，在國外，獨立機關一定程度公開透明可以昭公信，但仍需考量民情。她指出，台灣仍有許多政治人物和媒體業者並不尊重媒體作為社會公器的理念，如今貿然三讀通過相關條文，恐會讓台灣的學者、專家在相關的公共事務上，更不敢貢獻自己的所學和專業。

羅慧雯強調，十多年前，翁曉玲擔任NCC委員時，就曾被媒體集團大批特批，如今藍白立委更是動不動就扣人帽子，在這樣的環境下通過的這條法律，會讓學有專精的學者更不敢參與NCC的相關事務。比起十多年前，如今的政治與媒體環境都更加惡劣。

