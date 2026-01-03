教師化身「AI噗浪客」 暑假首辦年會

前教育部政次、台大教授葉丙成在臉書發文說明，今年暑假將舉辦第一屆台灣AI教育年會。（資料照）

打造亞洲首創「AI時代重新定義教學」的思想平台

AI時代來臨，第一線老師自主發起籌辦第一屆「台灣AI教育年會」將於今年暑假登場，邀教師成為「AI噗浪客」。前教育部政次、台大教授葉丙成在臉書發文說明，預計用十年時間，將教師用AI在各科教學的設計教案，以年會、網路平台及類似期刊的方式進行發表、分享和彙整，讓全國老師取用。

請繼續往下閱讀...

匯集各學科AI教案 供全國教師取用

葉丙成表示，AI進步飛快，厲害的老師已把AI用在教學上，但多數老師沒有機會學習到這些厲害的教學，整個教育圈也尚無共識，故需要一個方式讓想學的老師都有機會跟厲害的先行者學習，否則數年後恐在這部分落後於世界。

而「台灣AI教育年會」如持續做十年，將能匯集許多AI應用於各學科教學、跨領域教學的知能，未來台灣老師運用AI在教學上的能力將有機會在亞洲名列前茅。

此為亞洲首見聚焦於AI教學應用的刊物，不僅是「AI如何幫助教學」期刊，更會是亞洲首創「在AI時代，教與學應該被重新定義成什麼」的思想平台。

黃昆輝︰AI強化教師能力 全球核心課題

黃昆輝教授教育基金會月前也舉辦國際研討會，聚焦AI對中小學教育革新的挑戰。董事長黃昆輝強調，如何應用AI強化教師能力，善用AI支持課程設計、教學方法與學習評量，以優化教學、改善學生學習，是急迫重要的教育議題，亦已成為全球教育政策的核心課題。

張廖萬堅︰教育部研擬提供制度性支持

教育部政次張廖萬堅強調，未來教育部可研擬提供制度性支持、資源連結與品質把關，將優秀的AI教案轉化為可長期使用、可再設計的公共教育資源，如同過往共備社群平台對教學的助力。目前教育部已推動AI素養課程、教師增能培訓與教學指引，並逐步建構可信任的教育AI生態系。

全教總理事長侯俊良肯定公私部門投入資源推動AI專業活動，在尊重教師專業自主下，依教學現場實際需求，協助教師運用AI於教學。

葉丙成表示，十六年前手機和行動載具出世，「教育噗浪客」社群老師們致力於創新教學，舉辦十二屆「教育噗浪客年會」，其自主研發、分享、交流精神在AI時代更顯需要，預計每年選出五十個（暫定）優秀教案於年會發表。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法