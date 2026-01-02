新竹棒球場7包土 錢康明：在高虹安辦公室

新竹市長高虹安當年開挖棒球場7包土，前文化局長錢康明直播爆料「擺在市長室」。（資料照，竹市府提供）

新竹市長高虹安因涉助理費貪污案二審高院撤銷原貪污罪改判使公務員登載不實的偽造文書罪六個月，停職一年五個月的高虹安去年十二月十八日復職，高虹安任內「被離職」的前文化局長錢康明前晚跨年夜首度開直播，一個多小時的直播除還原高虹安男友李忠庭疑干預市政介入二〇二三年跨年標案的「七頁怪談」始末，錢康明還提到高虹安二〇二三年五月卅一日找市府人員自行開挖棒球場的「七包土」下落，他說，被消失的「七包土」根本沒送到美國實驗室，而是擺在市長室內放禮物的某個架子上，他親眼看過那「七包土」。

市府︰缺乏具體事證的個人說法

市府說錢康明已離職近兩年，相關指控子虛烏有，屬冷飯熱炒、混淆視聽；市府過去已多次對外完整說明，對於缺乏具體事證的個人說法，相信市民自有公評。

錢康明跨年夜直播爆料高虹安男友李忠庭疑介入市政，由高虹安指示他要把二〇二三年跨年活動交給李忠庭處理外，更提到李忠庭不滿他與縣府人員聯繫跨年業務未報備，埋下「被離職」導火線，並說高虹安對新竹棒球場的政治操作手段就是擅自去挖土，大爆議員在議會質詢高虹安二〇二三年五月卅一日開挖的七包土，原來一直擺在市長室內的架子上，根本未如高虹安對媒體所說「第一時間就送到美國實驗室」，因為他親眼看過那七包土。

前文化局長︰根本沒送美國實驗室

錢康明爆料，如果因新竹棒球場能告（前任市長），在副市長蔡麗清在的時候就告了。如果不能告，那就是用政治的方法或一些手法來解決。他親眼看到那七包土，就在市長室進去後面有個市長堆禮物、堆東西的房間的旁邊，進去之後的左下方，那邊就是有土啊。那個土是五月卅一日挖的，挖完後過幾天，他去市長室談事情，親眼看到那七包土就放在架子上，根本沒送去美國。

