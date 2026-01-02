桃園好孕專車車資 補助到產後1年

「好孕專車兒童安全座椅服務」將於二月一日起推出。（桃園市府提供）

復興區擴大使用範圍 納入嬰幼兒預防保健、一般醫療就診等

桃園市政府「好孕專車」的車資補助效期，今年起由產後七個月延長到產後一年，預產期為元旦以後的孕婦都適用；復興區好孕專車的使用範圍也擴大，除產檢、生產就醫，納入嬰幼兒預防保健、一般醫療就診等，以確保偏遠地區的家庭享有便利與安全的交通資源。

市府今年推動「婦幼友善政策五項優化措施」，其中，「延續合作商家與藥局優惠」部分，將可讓「一生好運卡」的持卡人，持續享有合作商家、社區藥局優惠，盼讓婦幼照顧從孕期一路延伸到日常生活。

市長張善政表示，「到宅坐月子服務」去年十二月十八日起受理申請，設籍桃園市滿一百八十天、懷孕滿四個月到產後一個月內的不利處境、多胞胎孕產婦都能申請，最高補助為不利處境產婦一百廿小時、雙胞胎產婦一百六十小時、三胞胎兩百小時。

孕期滿週數 可申請疫苗補助

張善政說，從今年開始，設籍桃園市，或配偶設籍桃園市且尚未取得身分證的孕婦，孕期滿廿八至卅六週者可申請百日咳混合疫苗補助一千八百元，RSV 疫苗則依胎次加碼補助一千八百元至七六八〇元；二月一日起「友善托育補助2.0」上路，雙胞胎家庭送托準公共托育，第一胎負擔二千元、第二胎一千元，第三胎以上幼兒全額補助。

2月推出兒童安全座椅服務

至於二月一日起與計程車隊合作推出的「好孕專車兒童安全座椅服務」（見圖，桃園市府提供），婦幼發展局長杜慈容表示，全國首創專為保障六歲以下幼童乘車安全而設計，服務對象除「一生好運卡」持卡人，也擴大到育有六歲以下幼童、父母為桃園市民且持有桃園市民卡的家庭，民眾透過智慧市民卡App註冊市民尊榮會員，還可在同一平台完成叫車與安全座椅需求登記。

杜慈容說，符合國家安全的兒童安全座椅已由企業與團體捐助一百台，計程車隊也已媒合一百名司機投入服務，未來好孕專車市府每趟提供最高兩百五十元車資點數補助，兒童安全座椅服務將再加碼補助司機三百元獎勵金與車隊每趟卅元管理費，希望能鼓勵更多司機加入服務行列，以擴大照顧量能。

