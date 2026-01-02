高年級玩家 墾丁國旅新活水／屏縣府規劃樂齡交通、住宿補助 飯店研擬異業結盟推廣長住

82歲的賴阿姨（左一）3年來已造訪墾丁8次。 （記者蔡宗憲攝）

記者蔡宗憲／專題報導

當網路輿論為了墾丁房價、物價問題吵得沸沸揚揚，甚至譏諷「去墾丁不如去沖繩」之際，屏東恆春半島卻有一群沉默旅人悄悄回流，他們不使用Instagram打卡，不在乎網路聲量，更不追求極致CP值。這群被稱為「高年級玩家」的銀髮族群，正在國境之南尋找屬於他們的桃花源，成為飽受輿論抨擊的墾丁國旅市場中，最有力的強心針。

類出國度假 環境熟悉更有安全感

八十二歲的賴阿姨坐在飯店大廳，望著海景悠閒品茶，這是她三年來第八次造訪墾丁。她表示，隨著年齡增長，飛行的體力負荷與海外就醫，讓出國旅遊不再是首選。「在墾丁，有『類出國』度假感，更有完善醫療後援。」她說，對於高齡者，環境熟悉感與語言無礙，才是最奢華的享受。

六十四歲的鄭伯伯則點出另一個關鍵「安全感」。他認為年輕人追求刺激與趕行程，但對長輩而言，恆春半島是「全氣候舒適圈」，即便冬季有落山風，但是窩在飯店內與老友們敘敘舊，或搭乘接駁車看看海，這種「像在家一樣」的親和力，是國外旅遊難以取代的。

對飯店品牌忠誠度高 穩定回流

墾丁福華總經理張積光認為，銀髮族群對品牌忠誠度高，一旦建立信任感，回流率穩定，飯店正致力提供更細膩服務，讓長輩將飯店視為「第二個家」。

墾丁凱撒總經理郭軒作分析，熟齡族群最重「安全感」，墾丁優勢除了藍天大海，更在於距離恆春三家醫院僅需十五分鐘的「黃金醫療圈」。業者目前正積極與異業結盟，推廣長住概念，希望吸引銀髮族南下避冬。

強大消費力 支撐淡季約一成業績

除了星級飯店，屏東縣民宿協會理事長余松華指出，當年輕族群對國旅信心不足時，銀髮族展現強大消費力，至少支撐淡季約一成業績。

余松華觀察到，長輩們喜歡與「老朋友」成群出遊，民宿提供的唱歌、打牌、烤肉等私密聚會空間，正好滿足了他們的社交需求。此外，大眾運輸的半價優勢，也增加長輩出遊意願。

資深導遊許先生則分析，相較中部風景區，恆春半島景點地勢平緩雖是優勢，但從北部南下的長途車程對老人體力仍是挑戰，得持續強化大眾運輸。

面對這波商機，屏縣府交旅處整合食宿遊購行資源，推出「銀髮族及無障礙樂齡旅遊摺頁」，並搭配集章送放大鏡等貼心活動。因應二〇二六年的超高齡社會到來，官方正規劃更具體的交通與住宿補助，鼓勵業者開發深度慢活行程。

「高年級玩家（銀髮族）」正以獨有的步調，在國境之南找到屬於他們的桃花源。 （記者蔡宗憲攝）

